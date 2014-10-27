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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

جعفریان :

35 درصد سرطان ها بر اثر مصرف غذا و الگوهای غذایی بروز می‌کند

35 درصد سرطان ها بر اثر مصرف غذا و الگوهای غذایی بروز می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 35 درصد سرطان ها بر اثر مصرف غذا و الگوهای غذایی است و 30 درصد نیز شامل مصرف مواد مخدر و دخانیات بروز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفریان ظهر دوشنبه به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها در همایش علمی که به این منظور ویژه مربیان بهداشت مدارس برگزار شد، اظهار داشت:  مربیان بهداشت از پایه گذاران اصلی پیشگیری از وقوع مسمومیت ها و اقدامات مراقبتی هستند.

وی بیان کرد: مربیان بهداشت در مدارس در خط مقدم مبحث پیشگیری و فرهنگ سازی جامعه بهداشتی قرار دارند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص مسمومیت های حاد و مزمن افزود: مسمومیت های مزمن اهمیت و جایگاه ویژه ای دارند که فرد به صورت های مختلفی از قبیل خوراکی، استنشاقی، هوای آلوده، تماس پوستی با بعضی از مواد و غیره مبتلا و در نهایت منجر به سرطان زایی می شود.

وی مهمترین عامل در ایجاد سرطان را الگوهای غذایی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: 35 درصد سرطان ها براثر مصرف غذا و الگوهای غذایی است و 30 درصد نیز شامل مصرف مواد مخدر و دخانیات بروز می کند.

جعفریان افزود: امروزه در مقوله سلامت و امنیت مواد غذایی در جامعه با مشکلاتی روبرو هستیم که از جمله آن، می توان به مواد غذایی طبیعی که به صورت خانگی تهیه می شوند اشاره کرد.

وی گفت: در بسیاری از موارد این مواد سالم نیستند و هیچ کنترلی از مراحل فرآوری مواد غذایی انجام نمی گیرد.

مراقبین بهداشت مدارس پرچم دار سلامت جامعه هستند

معاون تربیت بدنی سلامت اداره آموزش و پرورش استان نیز در این همایش اذعان کرد: یکی از رسالت های اصلی آموزش و پرورش تربیت نسلی سالم و با نشاط است که در این عرصه مدارس به عنوان پایگاه اصلی که می تواند نقش بسزایی ایفا کنند، در جامعه مطرح می باشند.

داوری ضمن تاکید بر مشارکت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اداره آموزش و پرورش در ابعاد مختلف اضافه کرد: مراقبین بهداشت مدارس که پرچم دار سلامت جامعه هستند مهمترین نقش فرهنگ سازی در خصوص سالم زیستن، تشخیص به موقع بیماری های جسمی و روحی در دانش آموزان را برعهده دارند و باید به شیوه های تربیتی و برخورد با دانش آموزان آشنا و اطلاعات و مهارتهای کافی را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری شناسنامه سلامت دانش آموزان، نظارت بر بهداشت فردی، بهداشت محیط مدارس، نظارت بر بوفه های مدارس و استفاده از گروه های همسان دانش آموزی برای همیار بهداشتی مدارس از وظایف مراقبین بهداشتی مدارس است.

 

 

کد مطلب 2410994

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