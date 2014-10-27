به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفریان ظهر دوشنبه به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها در همایش علمی که به این منظور ویژه مربیان بهداشت مدارس برگزار شد، اظهار داشت: مربیان بهداشت از پایه گذاران اصلی پیشگیری از وقوع مسمومیت ها و اقدامات مراقبتی هستند.

وی بیان کرد: مربیان بهداشت در مدارس در خط مقدم مبحث پیشگیری و فرهنگ سازی جامعه بهداشتی قرار دارند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص مسمومیت های حاد و مزمن افزود: مسمومیت های مزمن اهمیت و جایگاه ویژه ای دارند که فرد به صورت های مختلفی از قبیل خوراکی، استنشاقی، هوای آلوده، تماس پوستی با بعضی از مواد و غیره مبتلا و در نهایت منجر به سرطان زایی می شود.

وی مهمترین عامل در ایجاد سرطان را الگوهای غذایی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: 35 درصد سرطان ها براثر مصرف غذا و الگوهای غذایی است و 30 درصد نیز شامل مصرف مواد مخدر و دخانیات بروز می کند.

جعفریان افزود: امروزه در مقوله سلامت و امنیت مواد غذایی در جامعه با مشکلاتی روبرو هستیم که از جمله آن، می توان به مواد غذایی طبیعی که به صورت خانگی تهیه می شوند اشاره کرد.

وی گفت: در بسیاری از موارد این مواد سالم نیستند و هیچ کنترلی از مراحل فرآوری مواد غذایی انجام نمی گیرد.

مراقبین بهداشت مدارس پرچم دار سلامت جامعه هستند

معاون تربیت بدنی سلامت اداره آموزش و پرورش استان نیز در این همایش اذعان کرد: یکی از رسالت های اصلی آموزش و پرورش تربیت نسلی سالم و با نشاط است که در این عرصه مدارس به عنوان پایگاه اصلی که می تواند نقش بسزایی ایفا کنند، در جامعه مطرح می باشند.

داوری ضمن تاکید بر مشارکت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اداره آموزش و پرورش در ابعاد مختلف اضافه کرد: مراقبین بهداشت مدارس که پرچم دار سلامت جامعه هستند مهمترین نقش فرهنگ سازی در خصوص سالم زیستن، تشخیص به موقع بیماری های جسمی و روحی در دانش آموزان را برعهده دارند و باید به شیوه های تربیتی و برخورد با دانش آموزان آشنا و اطلاعات و مهارتهای کافی را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری شناسنامه سلامت دانش آموزان، نظارت بر بهداشت فردی، بهداشت محیط مدارس، نظارت بر بوفه های مدارس و استفاده از گروه های همسان دانش آموزی برای همیار بهداشتی مدارس از وظایف مراقبین بهداشتی مدارس است.