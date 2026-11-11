به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بنگاه‌های اقتصادی استان اصفهان که با محوریت مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: امروز کسی را می‌توان باسواد دانست که دانسته‌هایش بتواند تغییری در زندگی ایجاد کند.

وی ادامه داد: بسیاری از ما می‌دانیم اما عمل نمی‌کنیم و همین موضوع باعث شده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۱۹ هزار نفر در اثر تصادفات جاده‌ای در کشور جان ببازند؛ عددی که حتی یک نفر آن هم زیاد است و ۷۵ درصد علت آن خطای انسانی است.

جبران ۹۹ درصد خسارات جنگ در بخش مسکن

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تاب‌آوری استان در شرایط سخت افزود: در جنگ رمضان ۲۱ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی، حدود سه هزار و ۸۰۰ خودرو، ۱۴۹ واحد آموزشی، بیش از یکهزار و ۷۹۰ واحد صنعتی و ۱۵۰ واحد کشاورزی در استان آسیب دید.

شیشه فروش با بیان اینکه بیش از ۲۰ شهید کارگر در جنگ رمضان داشتیم، خاطرنشان کرد: با این حال کارها متوقف نشد و تولید ادامه یافت. امروز ۹۹ درصد خسارات بخش مسکن جبران شده، سه هزار و ۴۰۰ خودرو خسارت پرداخت شده و ۱۴۵ واحد آموزشی به مدار آموزش بازگشته‌ است.

سلامت، محور توسعه است

وی با اشاره به اینکه ناترازی‌های انرژی در بخش آب، گاز و برق نیز چالش‌هایی ایجاد کرد اما سیستم تاب‌آور ماند، ادامه داد: جامعه‌ای تاب‌آور است که بتواند سلامت خود را حفظ کند و سلامت، محور توسعه پایدار است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به پیش‌بینی پدیده ال‌نینو و بارش‌های حدی گفت: از تابستان کارشناسان هواشناسی وقوع این پدیده را پیش‌بینی کردند، از دو ماه پیش دستورالعمل‌هایی برای آمادگی در استان صادر و بیش از ۵۰ کیلومتر رودخانه ساماندهی شد.

خسارت جانی در بارندگی‌های سیل‌آسای اخیر نداشتیم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: نتیجه این پیشگیری آن بود که با وجود سیلاب در مناطق غرب و جنوب، تلفات جانی نداشتیم. امسال فریدون‌شهر ۱۷۵ میلی‌متر و سرشاخه‌های زاینده‌رود بیش از ۳۰۰ میلی‌متر بارندگی داشته در حالی که سال گذشته تا همین موقع صفر بوده است.

شیشه فروش با بیان آمار حوادث صنعتی تصریح کرد: اداره کار گزارش داده در شش ماه اول امسال ۴۷۴ مورد حادثه رخ داده که ۲۷۷ مورد آن در بخش صنعت بوده است. می‌توان با اقدامات به‌موقع از بسیاری از این حوادث جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: تئوری پنجره‌های شکسته می‌گوید اگر نقصی را به‌موقع برطرف نکنیم، نقایص بیشتری ایجاد می‌شود و سیستم فرسوده خواهد شد.

لزوم تشکیل کارگروه اضطراری برای مقابله با سرطان و دیابت در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان پیشنهاد تشکیل کارگروه اضطراری را مطرح کرد و گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته، فشار خون، چاقی، افسردگی و سرطان نیز بحران‌های بزرگی هستند. هفته آینده نشستی اضطراری برگزار می‌کنیم تا راهکارهای مقابله با این بحران‌های خفته بررسی و همه سیستم‌ها هم‌راستا شوند.

وی از کارشناسان HSE خواست به‌عنوان دیده‌بان حوزه تولید عمل کنند و افزود: باید سناریو برای مخاطرات احتمالی تهیه شود، کارگروه‌های ایمنی فعال باشد، آموزش تخصصی داده شود و مصوبات این نشست در سه حوزه محیط‌زیست، ایمنی و بهداشت ابلاغ و پیگیری شود.