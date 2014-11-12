به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضاداد دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر طی احکامی جداگانه مدیران بخش های مختلف این رویداد سینمایی را منصوب کرد.

در این احکام دبیر جشنواره فیلم فجر به محورهایی چون بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی هنری جامعه سینمایی کشور، تلاش برای برگزاری جشنواره ای استاندارد و هم شان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به رویکردهای بین الملل یعنی هم جواری، هم طرازی و هم سویی با فرهنگ و هنر ایران اسلامی و حفظ حقوق و منافع مخاطبان سینما توجه داشته است.

آرش امینی (مدیر بخش بین الملل)، محمدرضا فرجی (مدیر امور سینماها)، عزت اله علیزاده (مدیر پشتیبانی فنی و آماده سازی)، ایرج تقی پور (مدیر مسابقه تبلیغات و اطلاع رسانی سینمای ایران)، ناصر باکیده (مدیر امور اجرایی و دبیرخانه)، محسن شمس (مدیر هماهنگی و پیگیری)، مهدی پیمان دار (مدیر امور مالی و پشتیبانی)، رضا بشردوست (مدیر حراست)، سیمون سیمونیان (مدیر تشریفات)، احد صادقی (مسئول دبیرخانه آثار) و سید احد میکائیل زاده (مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی) به عنوان مدیران سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر انتخاب شدند.

همچنین جمال امید، ابراهیم داروغه زاده، مسعود احمدیان به عنوان مشاور و محمد حیدری به عنوان مشاور هنری، علیرضا رضاداد دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را همراهی می کنند.