سید احد میکائیل زاده مدیرعامل فرهنگ فیلم تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، سید جمال هادیان طبایی زواره با حکمی سید احد میکائیل زاده را به عنوان مدیر عامل شرکت فرهنگ فیلم تهران منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«جناب آقای سید احد میکائیل زاده

آشنایی و تجربه و تبحر جنابعالی در حوزه محتوای تصویری و تجربیات ارزشمند در حوزه سینمای ایران، مستند حکمی است که براساس آن به عنوان مدیر عامل «فرهنگ فیلم تهران» منصوب می شوید.

«حرکت در مسیر اهداف راهبردی انتشارات علمی و فرهنگی»، «همکاری نزدیک و تعامل سازنده با اهالی سینما» و «ایجاد سینمای اقتباسی با موضوع تاریخ، ادبیات و فرهنگ ایران» به عنوان بخشی از خواسته های انتشارات علمی و فرهنگی از مدیر عامل شرکت فرهنگ فیلم تهران است.»

سید احد میکائیل زاده مدیر و فعال فرهنگی است. در کارنامه فعالیت های فرهنگی و مدیریتی میکائیل زاده مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مدیر ارتباطات و داور جشنواره های فجر، کودک و نوجوان اصفهان، مقاومت، سینماحقیقت، فیلم زنان، کوثر، جایزه مصطفی و تهیه کننده فیلم های کوتاه، مستند و سردبیر مجله های هنری به چشم می خورد.