سید مهدی صدرالحفاظی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که از طریق اشعار مذهبی و آیینی به خوبی می توان مفاهیم مذهبی را به کودکان انتقال داد، گفت: یکی از مهمترین مسائلی که از دنیای کودکی ما در ذهن ها نقش بسته است، اشعار مذهبی و آیینی است. این اشعار با توجه به اینکه در دوران کودکی به ما آموزش داده شده بود، اما تاثیر آن همچنان در ذهن ما باقی مانده است و تا امروز هم از تاثیرات آن بر روح و روان خود بهره می بریم.

وی با اشاره به گفته پیامبر اسلام (ص) که آن چه که در کودکی آموزش داده می شود مانند نقشی است که در سنگ باقی می ماند، توضیح داد: کودکان و نوجوانان ذهن باز و فعالی دارند و هر اندازه مفاهیم را به صورت ساده و به خصوص به صورت شعر به آنها آموزش دهیم سریعتر مفاهیم را دریافت می کنند. در واقع متن آهنگین شعرها باعث می شود تا اشعار مذهبی در ذهن کودکان تا سالیان سال باقی بماند.

این شاعر بیان کرد: متاسفانه من خیلی کار در حوزه کودک انجام نداده ام، اما از نظر من خوب است که شاعرانی که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می کنند در زمینه انتشار اشعار آیینی فعالیت داشته باشند و از این ابزار برای انتقال پیام مذهبی استفاده کنند. چرا که تاثیر عمیقی در ذهن و روح کودک داشته باشد.

وی توضیح داد: در حال حاضر کتاب شعری درباره امام زمان (عج) در گروه سنی پیش دبستانی با نام «باباجون مهدی» آماده انتشار دارم که به زودی توسط انتشارات تیمورزاده به بازار می آید. این کتاب شامل یک شعر بلند داستانی است که به زبان بچه گانه به مساله غیبت امام زمان (عج) اشاره می کند.

صدرالحفاظی در پایان گفت: در این کتاب داستانی به زبان شعر ماجرای 2 کودک را روایت می کند که در خانه خود پدر و مادر را گم می کنند و هرچه می گردند آن ها را پیدا نمی کنند و در نهایت این شعر به این جا ختم می شود که ما نمی توانیم دوری و یا غیبت عزیزان خود را تحمل کنیم پس تا چه اندازه غیبت امام زمان (عج) برای ما سخت است.