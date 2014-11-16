غلامرضا داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات نسل سوم موبایل در کشور توسط 3 اپراتور تلفن همراه اظهار داشت: هم اکنون مجوز ارائه خدمات نسل سوم اپراتورهای رایتل و ایرانسل نهایی شده و اپراتور همراه اول نیز در حال نهایی کردن پایلوت اجرای این طرح است.

وی از اعلام تقاضای مخابرات برای دریافت مجوز نهایی نسل سوم موبایل خبر داد و گفت: مخابرات پایلوت این پروژه را انجام داده و موارد الحاقیه این مجوز را نیز پذیرفته و اجرا کرده است براین اساس اخیرا تقاضای قطعی کردن مجوز ارائه سرویس 3G از سوی این اپراتور به رگولاتوری ارائه شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه ارائه خدمات نسل سوم موبایل توسط این سازمان در حال مانیتور و گزارش گیری است، افزود: شاخص های ارزیابی کیفی خدمات مربوط به 3G در حوزه نظارت تدوین شده و جزء پارامترها و موارد مندرج در الحاقیه ارائه شده به اپراتورها است.

داداش زاده خاطرنشان کرد: شاخص های ارزیابی کیفی خدمات نسل سوم موبایل تعیین شده و رگولاتوری آماده ارزیابی اپراتورها در بخش ارائه خدمات است اما تا زمانی که سرویس پایدار نشود و شبکه ها در حال گسترش است ارزیابی اعلام نشده و به اپراتورها زمان داده شده است.