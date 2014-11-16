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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸

تقاضای مخابرات برای دریافت مجوز نهایی نسل سوم موبایل/ شاخص‌های ارزیابی 3G تدوین شد

تقاضای مخابرات برای دریافت مجوز نهایی نسل سوم موبایل/ شاخص‌های ارزیابی 3G تدوین شد

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام تقاضای مخابرات برای دریافت مجوز نهایی نسل سوم موبایل خبر داد.

غلامرضا داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات نسل سوم موبایل در کشور توسط 3 اپراتور تلفن همراه اظهار داشت: هم اکنون مجوز ارائه خدمات نسل سوم اپراتورهای رایتل و ایرانسل نهایی شده و اپراتور همراه اول نیز در حال نهایی کردن پایلوت اجرای این طرح است.

وی از اعلام تقاضای مخابرات برای دریافت مجوز نهایی نسل سوم موبایل خبر داد و گفت: مخابرات پایلوت این پروژه را انجام داده و موارد الحاقیه این مجوز را نیز پذیرفته و اجرا کرده است براین اساس اخیرا تقاضای قطعی کردن مجوز ارائه سرویس 3G از سوی این اپراتور به رگولاتوری ارائه شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه ارائه خدمات نسل سوم موبایل توسط این سازمان در حال مانیتور و گزارش گیری است، افزود: شاخص های ارزیابی کیفی خدمات مربوط به  3G در حوزه نظارت تدوین شده و جزء پارامترها و موارد مندرج در الحاقیه ارائه شده به اپراتورها است.

داداش زاده خاطرنشان کرد: شاخص های ارزیابی کیفی خدمات نسل سوم موبایل تعیین شده و رگولاتوری آماده ارزیابی اپراتورها در بخش ارائه خدمات است اما تا زمانی که سرویس پایدار نشود و شبکه ها در حال گسترش است ارزیابی اعلام نشده و به اپراتورها زمان داده شده است.

کد مطلب 2422087

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