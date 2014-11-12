اپراتورهای موبایل کارت زرد گرفتند / اخطار به ۱۳ شرکت اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماهی است که کاربران موبایل با عدم پایداری شبکه، قطع و وصلی های گاه و بیگاه، از دسترس خارج شدن، خط رو خطی مداوم و قطعی حین مکالمه و اشغالی، پیغام های خطا در شماره گیری و به طور کل اختلالات در آنتن دهی مواجه اند؛ در همین حال کاربران اینترنت خانگی و کاربران اینترنت موبایل نیز برای ورود به دنیای اینترنت راه به جایی نمی برند و سرعت لاکپشتی اینترنتشان به سرعت حلزونی تبدیل شده است.

در این میان شرکتهای اینترنتی اختلالات موجود در سرویس اینترنت را مربوط به زیرساختهای ارتباطی می دانند و می گویند کاری از دستشان برنمی آید؛ اتصال به اینترنت موبایل با GPRS و ۳G نیز کاملا مختل است و این درحالی است که قرار بود نسل سوم و چهارم موبایل در جهت افزایش کیفیت دسترسی مشترکان به اینترنت پرسرعت در دست ایرانیان قرار گیرد.

رومینگ ملی و ۳G عاملی در اختلالات این روزهای موبایل

پروژه اجرای رومینگ ملی برای ۳ اپراتور موبایل کشور که در مردادماه امسال کلید خورد قرار بود بستری فراهم کند تا مشترکان مورد نظر در سراسر کشور همیشه در دسترس باشند و در هر نقطه ای که اپراتوری پوشش نداشت دو اپراتور دیگر بتوانند این خلا را جبران کنند، اما شواهد نشان می دهد که این پروژه از سوی اپراتورها آنطور که باید جدی گرفته نشده و موبایل مشترکان حتی در اماکنی که پیش از این آنتن می داد دیگر پوشش ندارد.

از طرفی تجهیز شبکه های موبایل کشور به فناوری نسل سوم موبایل نیز به این نابسامانی افزوده و این اپراتورها که از سال گذشته بارها آمادگی خود را برای عملیاتی کردن نسل سوم موبایل اعلام کرده بودند این روزها در سکوت به سر می برند و باعث اختلالات موجود نه توضیحی دارند و نه از کاربران عذرخواهی کرده اند.

حق را به مردم می دهیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما موضوع اختلال را فقط مربوط به اپراتور همراه اول می داند و می گوید: این مشکل فقط مربوط به شبکه همراه اول است که این اپراتور برای بروزرسانی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه خود به نسل سوم موبایل، با مشکلاتی مواجه است که البته طبیعی است.

محمود واعظی گفته که شبکه همراه اول به دلیل گستردگی، به زمان بیشتری برای مهاجرت به نسل سوم موبایل نیاز دارد و مجبور است همزمان که مشترکان در حال استفاده از این شبکه هستند تجهیزاتش را به روز کند.

وی البته برای مواجهه با این اختلالات حق را به مردم و مشترکان می دهد و می گوید: این بشارت را به مردم می دهم که تا یک ماه آینده این مشکلات حل شود

اپراتورهای موبایل تا بهمن مهلت دارند

غلامرضا داداش زاده- معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی نظارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر اینکه ارزیابی وضعیت سرویس دهی اپراتورهای ارتباطی ماهانه انجام می شود در مورد اختلالات اخیر در دسترسی به سرویس های ارتباطی به مهر گفت: پارامترهای کیفیت سرویس اپراتورهای موبایل به واسطه اینکه دو اتفاق در شبکه شان افتاده در وضعیت نرمال نیست، یکی از این مباحث رومینگ ملی و دیگری بحث مهاجرت به نسل ۳ موبایل است که باعث شده شاخص های کیفیت در این مدت متغیر و با مشکل مواجه شود.

وی با تاکید براینکه رگولاتوری مجوز توسعه را در این دوره کوتاه برای اصلاح شبکه به اپراتورها داده است ادامه داد: قرار براین بود که اپراتورهای موبایل دوره زمان بندی به ما اعلام کنند تا این وضعیت طبق این زمان، به صورت پایدار درآید.

داداش زاده با اشاره به جلساتی که با اپراتورهای موبایل داشته افزود: طی دوماه آینده ما شاخصهای ارزیابی شبکه به صورت نرمال درمی آید و ما آنها را چک خواهیم کرد.

وی با تاکید براینکه متاسفانه اختلالات موبایل در ماههای اخیر بسیار مشهود است افزود: اپراتورها نیز اذعان دارند که شاخص های کیفی شبکه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و مهلت خواسته اند که تا بهمن ماه این شبکه ها را به پایداری برسانند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اپراتورها در حال توسعه شبکه ۳G هستند و مردم نیز علاقه مند به استفاده از سرویس های جدید هستند گفت: فشار فعلی روی شبکه موبایل، ناپایداری را رقم زده که امیدواریم تا بهمن ماه این مشکل رفع شود.

کارت زرد رگولاتوری به اپراتورهای متخلف

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت ارزیابی اپراتورها که قرار بود به صورت ماهیانه انجام پذیرد به مهر گفت: ما طبق برنامه زمان بندی هرماه ارزیابی را انجام داده و نتایج را برای اپراتورهای موبایل و سرویس دهندگان اینترنت اعلام می کنیم و همچنین طبق برنامه، هر ۳ ماه یکبار نیز موارد قابل انتشار از این ارزیابی ها را منتشر می کنیم.

وی با بیان اینکه ارزیابی اپراتورهای موبایل و اینترنت براساس شاخص هایی که در پروانه فعالیتشان و نیز برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صورت می گیرد تصریح کرد: اپراتورهای موبایل و اینترنت می دانند که معمولا چه پارامترهایی مانیتور می شود. براین اساس مکانیزم های توبیخی نیز در پروانه فعالیت این اپراتورها مشخص شده که شامل اخطار، جریمه و در نهایت لغو پروانه می شود به این معنی که ۳ اخطار تبدیل به جریمه خواهد شد که اگر لازم باشد اعلام می کنیم.

داداش زاده با تاکید براینکه عملکرد اپراتورهای موبایل در هر دوره در تمام استانها مانیتور می شود و به تفکیک هر استان اعلام و تذکرات لازم را می دهیم افزود: ما در هر ماه چندین اخطار را برای اپراتورها در موارد مختلف صادر می کنیم.

وی با بیان اینکه به تعبیری به اپراتور کارت زرد می دهیم، افزود: در صورتیکه که مشکلات را رفع کنند این کارت زرد باطل می شود و در غیر اینصورت در برخی موارد تبدیل به کارت قرمز می شود و ما دست به جریمه می شویم.

دو مورد جریمه برای اپراتورهای موبایل

داداش زاده با بیان اینکه در سال ۹۳ یکی دو مورد جریمه برای اپراتورهای موبایل صادر شده است، افزود: مطابق پروانه اپراتور حق دارد دفاعیات خود را در یک زمان مشخص به ما اعلام کند و پس از آن قطعی بودن جریمه احراز می شود.

وی با بیان اینکه دو مورد جریمه مختص اپراتورهای موبایل قطعی شده است، گفت: دو مورد جریمه نیز در حال ارسال مستندات از سوی اپراتورها است که بزودی لیست این تخلفات را اعلام می کنیم.

وی با تاکید براینکه اگرچه اپراتورها در پرداخت جریمه ها امتناع می کنند اما رگولاتوری ابزار خاص خود را دارد، افزود: در الحاقیه پروانه های نسل سوم مویایل یکی از شرایط دریافت مجوز، وصول تمامی جریمه ها بود به این ترتیب اپراتورها امکان فرار از جریمه را ندارند.

مشکلات فنی میان ایرانسل و همراه اول برای رومینگ ملی

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اختلالات عدم پوشش دهی برغم فعال شدن طرح رومینگ ملی، گفت: در پروژه رومینگ ملی مشکل خاصی وجود ندارد و رایتل تمامی مشکلات را حل کرده و رومینگش برقرار است. اما مشکلات فنی بین ایرانسل و همراه اول وجود دارد که باعث اشکالات در شبکه شده است. در این زمینه ما مدیریت داریم تا چنانچه اختلاف بین دو اپراتور پیش بیاید موضوع را حل کنیم. با این وجود دو اپراتور قول دادند تا بهمن ماه رومینگ و پایداری شبکه را داشته باشند.

داداش زاده با تاکید براینکه تجهیزات مختلف شبکه اپراتورهای موبایل با دو وندور مختلف، باعث اختلال در رومینگ ملی شده است، افزود: هم اکنون کل شبکه رایتل تحت پوشش رومینگ ملی است و رومینگ ایرانسل و همراه اول نیز ۹ استان انجام شده و به تدریج در هر ۱۰ روز یک استان به این طرح اضافه می شود.

تذکر به رایتل برای کمبود پهنای باند اینترنت

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در ارزیابی اپراتورهای موبایل، وضعیت سرویس دهی اپراتور رایتل نیز مانند ایرانسل و همراه اول مورد ارزیابی قرار می گیرد به مهر گفت: این اپراتور از آن جهت که تعداد مشترکان و سهم بازارش کم است شاید کمتر با اختلال مواجه شود اما عملکرد این اپراتور نیز مانیتور می شود.

وی ادامه داد: اپراتور رایتل در برخی استانها مواردی از جهت کمبود پهنای باند اینترنت داشته که تذکر گرفته و قول داده که پهنای باند مورد نظر را تامین کند. این اپراتور از شبکه نسبتا استانداردتری استفاده می کند اما پارامترهای افت کیفیت در برخی شهرستانها دیده شده که به این اپراتور تذکرات لازم ارائه شده است.

اخطار به ۱۳ شرکت اینترنتی برای کیفیت سرویس

دکتر داداش زاده با بیان اینکه اخیرا در حوزه اینترنت به ۱۳ شرکت اخطار دادیم افزود: این اخطار مربوط به کیفیت سرویس و کم فروشی اینترنت بوده است؛ سیستم رگولاتوری به صورت آنلاین تمامی این موارد را رصد و گزارش می کند.

وی افزود: در ارزیابی اپراتورهای سرویس دهنده خدمات ارتباطی بخشی نیز برای شکایت مشترکان درنظر گرفته شده است. به تعبیر دیگر یکی از پایه های ارزیابی و اخطار به سرویس دهندگان ، شکایت مشترکان است؛ براین اساس شکایت مردمی که به سامانه ۱۹۵ اعلام شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تائید به اپراتورهای خدمات دهنده اخطار صادر می شود.

اختلالات موبایلی و خسارتی که مردم نمی گیرند

به گزارش مهر، با وجودی که در هفته های اخیر اختلالات فنی حتی خدمات پس از فروش اپراتور همراه اول را نیز مختل کرده و این اپراتور امکان سرویس دهی در دفاتر خدامت ارتباطی را نیز متوقف کرده است معاون بازاریابی این شرکت از پیگیری شکایات مشترکان همراه اول در کمیته ماده ۲۰ این شرکت خبر داد و گفت: در صورتی که اعتراض فرد در این کمیته تائید شود خسارتهای مربوطه به او پرداخت خواهد شد.

محمدمهدی عطوفی گفته است: کمیته ماده ۲۰ مسئولیت رسیدگی به شکایت مشترکین را برعهده دارد و در این میان اگر قطعا کاربری خسارتی دیده باشد، پس از بررسی و تائید این کمیته حقوق فرد به او باز گردانده خواهد شد.

وی در خصوص اختلالات شبکه همراه اول افزود: ما در بسته‌های GPRS با سرعت بالایی که در اختیار کاربر قرار می‌دهیم سعی داریم به نوعی مشکلات ناشی از اختلالات را جبران کنیم؛ در حال حاضر حداکثر تعهد ما برای اینترنت همراه در نسل دو ۱۲۸ کیلوبیت است در حالی که در حال حاضر حداقل و کمترین سرعت ما برای کاربران ۲۵۶ کیلوبیت محسوب می‌شود و از این مجرا تلاش می‌شود اختلالات احتمالی جبران شود.

با این وجود هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت از اختلالات دسترسی به پایین ترین سطح خدمات ارتباطی که همان برقراری مکالمات بدون اختلال و بازشدن با سرعت متوسط صفحات اینترنت است شکایت دارند اما به نظر نمی رسد پرداخت خسارتی از سوی مسئولان برای این مشترکان درنظر گرفته شود.

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گزارش از معصومه بخشی پور