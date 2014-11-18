تیم های امدادی همزمان با هفته بسیج به مناطق محروم پلدختر اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شریف نوریان ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران شهرستان با بیان این که همزمان با هفته بسیج برنامه‌های متعددی با هدف ترویج فرهنگ بسیج در بین اقشار مختلف جامعه در شهرستان پلدختر به اجرا در می‌آید افزود: هفته بسیج از جمعه 30 آبان و تا پنج‌شنبه 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان پلدختر مردم محور است گفت: روزهای این هفته هر کدام به نام و شعار خاصی مزین شده است.

وی افزود: جمعه 30 آبان‌ماه با عنوان "بسیج، ولایت‌مداری و انتظار" نامگذاری شده که دیدار فرماندهان و کارکنان بسیج با امام جمعه، سخنرانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قبل از خطبه ها، ایجاد پایگاه مشاوره دینی، ملاقات مردمی فرمانده سپاه با مردم، کوهپیمایی بسیجیان و تجلیل از حافظان برتر قرآنی از جمله برنامه‌های هفته بسیج در این روز است.

وی با بیان اینکه روز شنبه یکم آذرماه به عنوان "بسیج، فرهنگ و تمدن نوین اسلامی" نامگذاری شده است گفت: نشست های روشنگری در حوزه های علمیه، یادواره شهدا و افتتاح ساختمان مسجد روستای "رنگین بان" از برنامه‌های این روز است.

سرهنگ نوریان افزود: در روز یک‌شنبه دوم آذرماه مسابقات فوتسال و مجمع بسیج شهرستانی برگزار می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر گفت: دوشنبه سوم آذرماه "بسیج، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده که برنامه های این روز شامل نشست مدیران و برگزاری مسابقات بومی محلی است.

وی به برنامه های روز سه‌شنبه چهارم آذرماه اشاره کرد و افزود: همایش بصیرتی، گردهمایی خانواده پاسداران، اعزام گروه های امدادی به مناطق محروم، ویزیت رایگان و دیدار با جمعی از خانواده معظم شهدا از جمله برنامه های این روز است.

وی از اجتماع بزرگ بسیجیان با عنوان شکوه و مقاومت در پنجم آذر امسال خبر داد و افزود: این مراسم با حضور بسیجیان و فرماندهان حوزه ها و پایگاهها و اقشار مختلف مردم و مسئولان در محل مجتمع ورزشی شهید سرمالیان پلدختر برگزار خواهد شد.

سرهنگ نوریان به آخرین روز هفته بسیج که به نام "بسیج، ایثار و میثاق با شهدا" نام‌گذاری شده اشاره کرد و دیدار با پیشکسوتان جهاد و شهادت، عطر افشانی و غبار روبی گلزار شهدا را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده عنوان کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر با اشاره به نقش بسیج در پیشبرد اهداف نظام و انقلاب گفت: بسیج یک تشکل مردمی بوده و مختص به یک جناح، گروه و حزب خاصی نیست و آحاد مردم به نوعی بسیجی هستند.

وی افزود: نیروهای بسیجی در دوران دفاع مقدس نقش بسیار موثری را ایفا کرده و همواره در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی حضوری پررنگ داشته اند.

سرهنگ نوریان با بیان اینکه بسیج در عرصه‌های مختلف جان بر کف آماده دفاع از اسلام، کشور و انقلاب است تصریح کرد: در هفته بسیج برنامه هایی که در سطح شهرستان به اجرا در می آید باید در شان و منزلت بسیج و بسیجیان باشد.