به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همایش تجلیل از معلولان دارای رتبه های برتر مسابقات کشوری قرآن کریم در بهزیستی کرمانشاه برگزار شد.

در این همایش که در سالن شهید شریفی بهزیستی برگزار شد، آیت الله علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: این موفقیت های ارزشمند مددجویان بهزیستی تاییدی بر این مسئله است که معلولیت هیچگاه محدودیت نیست.

وی افزود: معلولان در عرصه های مختلف نشان داده اند که توانایی حضوری موفق را دارند به همین دلیل این موفقیت ها بایستی اطلاع رسانی شود تا جامعه از این مسئله آگاه شود.

علما با تاکید بر اینکه گسترش فعالیت های قرآنی به افزایش معنویات در جامعه کمک خواهد کرد، گفت: در کنار تلاش های معلولان، مسئولان نیز بایستی تلاش خود برای افزایش استقبال و نفوذ فعالیت های دینی و قرآنی به کار بگیرند.

همچنین در این جلسه عبدالرضا میرزاییان، مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: مددجویان بهزیستی با کسب موفقیت هایی که تاکنون داشته اند نشان داده اند که می توانند در تمامی عرصه ها انسان های موفقی باشند.

وی افزود: مددجویان تنها با باور کردن استعدادهایی که دارند می توانند آن را منصه ظهور برسانند و موفقیت های متعددی را کسب کنند.

وی در ادامه به اقدامات بهزیستی در راستای کمک رسانی به مددجویان اشاره و خاطر نشان کرد: ارائه تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه مشاغل خرد و مشاغل خانگی، کمک‌های بلاعوض از طریق خیران و مشارکت‌های مردمی برای اشتغال مددجویان، مشاوره‌های شغلی و آموزش مددجویان برای ورود به بازار کار، برگزاری کلاس‌های توانمندسازی و مهارت‌های زندگی برای مددجویان، برگزاری جشنواره‌های قرآن و ورزشی و دیگر حمایت ها از این قشر از جامعه از جمله اقداماتی است که بهزیستی در جهت توانمندسازی مددجویان انجام می دهد.