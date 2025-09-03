به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای دیدار با مددجویان و نخبگان تحت پوشش بهزیستی، بعد از ظهر چهارشنبه رئیس بهزیستی شهرستان سنقروکلیایی به همراه امام جمعه این شهرستان با حضور در منزل صدیقه تپهرشی، توانیاب نخبه قرآنی، از وی تجلیل کردند.
علی حسینی رئیس بهزیستی شهرستان سنقروکلیایی در این دیدار با اشاره به استعداد و تواناییهای متعدد مددجویان تحت پوشش بهزیستی، اظهار داشت: هدف اصلی بهزیستی توانمند شدن مددجویان است تا آنان نیز بتوانند همانند سایر افراد جامعه زندگی شایستهای داشته باشند و تواناییهای خود را در عرصههای مختلف به نمایش بگذارند.
وی با تقدیر از حضور و همراهی امام جمعه سنقروکلیایی در این دیدار، افزود: خوشبختانه در این شهرستان هماهنگی و همافزایی بسیار خوبی میان مسئولان وجود دارد و این تعامل سبب شده تا بخش مهمی از مشکلات مددجویان با همکاری و مشارکت جمعی برطرف شود.
حسینی با تأکید بر اینکه نخبگان توانیاب سرمایههای ارزشمند جامعه هستند، تصریح کرد: حمایت از این افراد، علاوه بر ارتقای سطح توانمندی شخصی، موجب الگوسازی برای سایر اقشار جامعه و ایجاد انگیزه در میان دیگر مددجویان خواهد شد.
حجتالاسلام رضایی امام جمعه سنقروکلیایی نیز در این مراسم با اشاره به توانمندی صدیقه تپهرشی در حوزه قرآن کریم، گفت: ایشان توانستهاند با وجود نابینایی کامل، نه تنها حافظ کل قرآن باشند بلکه در عرصه آموزش قرآن نیز شاگردان فراوانی تربیت کنند و مقامهای کشوری را به دست آورند.
وی تأکید کرد: چنین استعدادهایی نیازمند حمایتهای جدی و ویژه هستند تا بتوانند بیش از پیش در جامعه اثرگذار باشند و در مسیر اعتلای فرهنگ قرآنی شهرستان و استان نقشآفرینی کنند.
لازم به ذکر است صدیقه تپهرشی، توانیاب نابینا، با تلاش و پشتکار مثالزدنی موفق به حفظ کل قرآن کریم شده و علاوه بر کسب رتبههای کشوری در مسابقات قرآنی، شاگردان متعددی را نیز در این حوزه آموزش داده است.
