به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان، عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه مرحله استانی جشنواره قرآنی مدهامتان در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اصفهان با بیان اینکه در سال های اخیر کانون های فرهنگی هنری استان اصفهان با جدیت و ابتکار عمل فعالیت کرده اند، گفت: کانون های فرهنگی هنری اصفهان بسیاری از ابتکارات را برای سایر کانون های کشور داشته اند و الگو برای سایر کانون های کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره قرآنی مدهمتان در سال های گذشته نیز در اصفهان با جدیت، خلاقیت و ابتکار برخوردار بوده است، اظهار داشت: نباید فراموش کرد که جامعه از ما مسجدی ها علاوه بر انس با قرآن در قالب تلاوت، قرائت و حفظ، در عمل به معارف قرآنی نیز بیشتر از سایر اقشار انتظار دارد.

طاهریان با تاکید بر اینکه رفتار همه ما بچه مسجدی ها باید برگرفته از قرآن باشد، گفت: عزت واقعی مسجد زمانی هست که پیوند ظاهری و باطنی مسجد را با قرآن شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: بهترین استعدادهای قرآنی کشور تربیت یافته مساجد هستند پس باید قوی ترین کرسی های تلاوت و آموزش قرآن از سطوح مقدماتی تا سطوح عالی در مساجد برگزار شود که ما نیز در ستاد عالی تدابیری برای این موضوع اندیشیده ایم که نتایج آن را به مرور زمان شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این نهمین دوره از جشنواره قرآنی مدهامتان است، تصریح کرد: در سال جاری پیش بینی شده است که ۲۵ هزار نفر در این جشنواره شرکت کنند. البته تا هفته آینده پرونده استانی این جشنواره بسته خواهد شد و آمار دقیق تری ارائه خواهیم کرد و در دهه اول بهمن در استان خوزستان مرحله کشوری را برگزار خواهیم کرد.

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور به گلایه خواهران به خاطر برگزار نشدن این مسابقات در بین خواهران در دیگر استان ها اشاره کرد و افزود: امسال برای ۸ استانی که مثل اصفهان از ظرفیت بالاتری برخوردار بودند و در بخش خواهران نیز مسابقه برگزار شد.