به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در همایش روحانیون عمره بثه مقام معظم رهبری که در مشهد و با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی همراه بود؛ اظهار داشت: امروز جهان بشریت و به خصوص دنیای اسلام با پدیده شومی به نام تکفیری‌ها مواجه شده که تفکر و اقدامات جنایتکارانه این گروه‌ها اعتقادات و باورهای مسلمان را هدف گرفته است.

وی افزود: از بین بردن آن ها تنها با وسایل و ابزارهای نظامی و سیاسی چاره کار نیست؛ بلکه باید همه تلاش کنیم علمای دینی کنار هم جمع شوند و مسائل اعتقادی و تفکراتی که مطرح می‌کنند را مورد بررسی قرار دهیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان این که توهین جریانات افراطی شیعی و اهل سنت نسبت به مقدسات یکدیگر در ایجاد و رشد جریانات تکفیری موثر بوده است، گفت: دعوت به صلح، دوستی، برادری و تعامل میان مذاهب بر اساس حکمت، تلاش برای هوشیارکردن مسلمانان نسبت به ماهیت زشت و کریه جریان‌های تکفیری، ایجاد صف واحد و گسترش زمینه‌های همگرایی مسلمانان برای مقابله با تکفیر، تلاش برای شناساندن توطئه‌ها و نیرنگ‌های جهان غرب در سایه حمایت از جریان‌های تکفیری، از جمله راهبرد های اساسی است که باید دنبال شود.

رشیدیان با تاکید بر این که استکبار جهانی و صهیونیسم دشمن اصلی جهان اسلام است، تصریح کرد: بحث فرقه سازی از مهم‌ترین استراتژی‌ها و سیاست‌های دشمنان به شمار می رود و وقتی فرقه سازی رشد می‌کند در واقع مباحث تکفیر را هم در خود جای می‌دهد.

وی گفت: راهبرد داعش تضعیف محور مقاومت و ارائه تصویری خشن از اسلام است و به خاطر همین موضوع، جریان‌های تکفیری به شدت به اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی دامن می‌زنند.

استاندار خراسان رضوی با بیان این که درمان مقابله با جریان های افراطی و تفکر تکفیری، نگاه تقریبی است که مقام معظم رهبری منادی آن می باشند و همواره براین موضوع تاکید دارند؛ اظهار داشت: عظمت جهان اسلام در سایه ی اتحاد و انسجام اسلامی، محقق می شود.

رشیدیان تاکید کرد: باید از ظرفیت علمای جهان اسلام و برگزاری حج به عنوان یک فرصت برای ایجاد وحدت و همدلی در امت اسلام استفاده کرد.

حجت‌الاسلام سید علی قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی نیز در این همایش ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص تسهیل در تردد و استفاده معنوی از فرصت حضور در سرزمین وحی، گزارشی از فعالیت های انجام شده برای زائران اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) ارائه کرد.