روایت «دموکراسی برای اقلیت» در یک کتاب

بهه گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دموکراسی برای اقلیت» به قلم مایکل پرنتی و با ترجمه محمد شجاعیان و محمد عربزاده از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد. در این کتاب که نویسنده با ارائه آمارها و نمونههای متعدد به نقد ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده پرداخته و معضلات درونی و سرشتی آن را آشکار میکند.
كتاب حاضر در مجامع مختلف و از سوی چهرههای مختلف دانشگاهی در سراسر جهان بسيار مورد توجه قرار گرفته و به زبانهای مختلف ترجمه شده است و حتی در مواردي متن درسيی دانشگاهی نيز بوده است. مخاطبان كتاب صرفا دانشجويان يا اساتيد رشته علوم سياسی و مطالعات آمريكا نيستند بلكه بسياری از دانشجويان و محققان حوزوی و دانشگاهی در رشتههای مختلف تحصيلی میتوانند مخاطب كتاب باشند.
متن روان و به دور از پيچيدگیهای يك متن فنی و تخصصی، موجب میشود كتاب براي بسياري از مخاطبان عام نيز قابل استفاده باشد.
پرنتی در بخشی از این کتاب مینویسد: بسياری از سياستهای دولت به سود سرمايهگذاران بزرگ و به شدت به ضرر ساير مردم است ... كلان ثروتمندان ثروتمندتر میشوند و آن قدر پول دارند كه نمیدانند با آن چه كنند. شمار كسانی كه زير يا نزديك خط فقر زندگي میكنند همچنان بيشتر میشود.
به نظر نويسنده كتاب نظام سياسی ايالات متحده نظامی پولسالار است. سركوب سياسی فراگير و گستردهای در جامعه آمريكا وجود دارد كه مستمراً مشغول پاكسازی و اخراج رسانهها، مجامع و سازمانهايی است كه به پولسالاری معترض هستند و از منافع عمومی در مقابل سرمايهسالاران، دفاع میكنند.
در چنين نظامی انتخابات هم وجود دارد اما اين انتخابات سرپوشی براي نظام سرمايهسالار و پولسالار است، زيرا شرط پيروزی و حتی شرط كانديدا شدن در انتخابات پول و ثروتهای كلان است. نويسنده كتاب به درستی معتقد است نخبگان حكومتی ترجيح میدهند و به جای يك حكومت آشكارا استبدادی، يك «دموكراسی برای اقليت» داشته باشند. حكومت مبتنی بر نمايندگی، الگوی مفيدی براي آمريكای شركتی است: هم سرمايهبان و هم مردميار؛ يعنی در نقش متفاوت. بدينترتيب حكومت نقابی از مردمسالاری را بر چهره میزند و حمايت عمومی را جلب میكند و وضعيت موجود را مديريت میكند».
به اعتقاد پرنتی نهادهايی مانند قانون، ديوانسالاری، احزاب سياسی، رسانهها، اصناف و دانشگاهها مجبورند خود را بیطرف و مستقل نشان دهند تا بتوانند كاركرد نظارت طبقاتی خود را انجام دهند.
بايد گاهی مواضع منتقدانهای نسبت به دولت و ساير نهادهای سرمايهسالاري داشته باشند و اندكیاز حوزه تصميمگيری را به مردم واگذار كنند و كمی سازوكار اصلاحی برای مقابله با برخی تجاوزهای آشكار به منافع مردم را به كار میگيرند اما نكتهای كه شايد تعجبآور باشد آن است كه نويسنده به نقش لابی يهوديان و صهيونيستها در هدايت سياستهای داخلی و خارجی ايالات متحده تقريباً هيچ اشارهای نمیكند. با اين وجود، كتاب اطلاعات و تحليلهای دقيق و ارزشمندی درباره نحوه عملكرد نظام سياسی ايالات متحده به دست میدهد.
«دموکراسی برای اقلیت» در شمارگان۱۵۰۰ نسخه و در قطع وزیری و ۵۹۲ صفحه و به قیمت ۱۸۰.۰۰۰ ريال روانه بازار نشر شده است.
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