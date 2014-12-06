700 هزار نفرعضو داوطلب جمعيت هلال احمر در كشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودي صبح شنبه در آيين نكوداشت و تجليل از دواطلبان هلال احمر خراسان جنوبي ضمن تبريك 14 آذرماه روز جهاني دواطلب اظهاركرد: هريك از داوطلبان بنا بر توانايي ويا بر اساس مهارتي كه كسب كرده اند به مردم خدمات ارائه مي دهند.

وی با اشاره به این که پزشکان داوطلب هلال‌احمر همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس سرمایه اصلی یعنی علم، وقت و عمر خود در راه کمک به انسان‌های نیازمند صرف می‌کنند، بیان کرد: پزشکان داوطلب هلال‌احمر رسالت سلامت و فرشتگان نجات جامعه هستند که با هدف نجات انسان‌های محروم و نیازمند پای در حوزه سلامت هلال‌احمر گذاشته‌اند.

معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان جمعیت هلال احمر با بيان اينكه آموزش، اولین گام ما در توسعه فعالیت‌ها هلال احمر است، گفت: با توجه به فعالیت‌های این سازمان که با رویکرد بشردوستانه صورت می‌گیرد از این رو باید آموزش‌ها نیز با فدراسیون صلیب سرخ و جهانی شدن، منطبق باشد.

وي با اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي جمعيت هلال احمر گفت: اولين دوره تخصصي خانه دواطلب در كشور برگزار شده است.

عبودی جذب و نگهداری اعضا را در خانه‌های داوطلب از مهمترین برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: با ارایه مطالب آموزشی و کسب مهارت بهتر می‌توان خدمات بهتری را به جامعه هدف خود ارائه کنیم.

معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان جمعیت هلال احمر با اشاره به خدمات اجتماعی گسترده ای به اقشار آسیب پذیر و افرادی که دچار حوادث می‌شوند، تصریح کرد: با اجرای این دوره‌هاي آموزشي امیدواریم بتوانیم در مداخلات اجتماعی حضور به موقع داشته و اینگونه آسیب‌ها را تا حد امکان کاهش دهیم.

وي با بيان اينكه هدف از فعاليت هاي هلال احمر محروميت زدايي است، افزود: كمك به محرومان با برنامه ريزي و اجراي دواوطلبانه انجام مي شود.

گفتني است در اين مراسم از 60 دواطلب جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي تجليل شد.