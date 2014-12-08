احسان افشاریان صداگذار سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که تجهیزات قدیمی پخش در تلویزیون باعث می شود تلاشی که برای صداگذاری فیلم ها می شود به درستی دیده نشود، گفت: طی روزهای گذشته 2 سریال تلویزیونی «جاده چالوس» به کارگردانی احمد معظمی و «رنگ شک» به کارگردانی فریبرز عرب نیا از تلویزیون پخش شد که صداگذاری این 2 سریال برعهده من بود. با توجه به نوع داستان این سریال ها، به ویژه سریال «رنگ شک» که یک سریال اکشن بود، نیازمند صداگذاری متفاوتی بود.

وی ادامه داد: در واقع میکس صدا برای سریال های اکشن کار بسیار سختی است و معمولا صداگذار باید به گونه ای این کار را انجام دهد که در یک لحظه صدای موسیقی، دیالوگ ها و افکت های مربوط به صحنه شنیده شود. این کار به زمان زیادی نیاز دارد و صداگذار برای رسیدن به یک صدای مناسب زحمت بسیاری می کشد. در کنار همه این تلاش ها وقتی که سریال برای پخش به تلویزیون می رسد، یک نفر هست که صدای صحنه های مهم و اکشن سریال را پایین می آورد تا مبدا صدا دیستورد شود.

صداگذار فیلم سینمایی «بادیگران» ناصر ضمیری بیان کرد: من به عنوان یک صداگذار همه تلاش خود را می کنم که صدای میکس شده سریال دیستورد نشود تا هنگام پخش، ناگزیر صدا را پایین آورند. اما مساله اینجا است که جدای آن که برخی از دوستان در این زمینه هیچ علمی ندارند بلکه کاملا سلیقه ای تصمیم می گیرند چه زمانی صدای فیلم را پایین آورند، در چنین شرایطی هر تلاشی که از سوی صداگذار برای جذابیت بیشتر فیلم صورت می گیرد از بین می رود.

وی توضیح داد: هنگام پخش سریال «رنگ شک» چندین بار پرسیدم که چرا صدا را پایین می آورند، اما فردی که صدای فیلم را پایین می آورد به من گفت که صدای فیلم به سمت تو قرمز می رود و من مجبور هستم که صدا را کم کنم. حتی من از آنها پرسیدم که این تو قرمز چیست و آنها جواب می دادند تو قرمز است دیگر. جالب این جاست که همین سریال که در هنگام پخش اصلی از نظر دوستان با مشکل صدا مواجه است، در هنگام پخش تکرار با هیچ مشکلی مواجه نیست و صدا بدون هیچ ایرادی پخش می شود.

افشاریان گفت: متاسفانه سازمان صدا و سیما با چنین وسعتی که دارد از تکنولوژی مناسبی برای پخش صدا برخوردار نیست و نمی تواند برای صداها یک خروجی استریو در نظر بگیرد و همه صداها را به صورت مونو پخش می کند. صدا و سیما بیش از هرچیز نیازمند بروزرسانی است تا بتواند بسیاری از سریال ها و فیلم ها را که با کیفیت مناسب ساخته می شود پخش کند. حتی اکثر شبکه های تلویزیون توانایی پخش برنامه های HD را ندارند و تمام تولیداتی که به صورت HD گرفته شده است باید تبدیل شود تا بتوان آن را در تلویزیون پخش کرد.

وی با اشاره به فعالیت های خود در حوزه سینما بیان کرد: با تعدادی از کارگردانان برای پروژه های سینمایی صحبت کرده ام، اما آنچه که مشخص است دیگر مثل سال های گذشته بسیاری از کارگردانان عجله ای برای حضور در جشنواره فیلم فجر ندارند و ترجیح می دهند هر زمان که شرایط تولید مناسب بود، فیلم خود را جلوی دوربین ببرند.

افشاریان در پایان گفت: با مهدی مظلومی در سریال تلویزیونی «سیگنال موجود نیست» همکاری می کنم و تا امروز 10 قسمت از این سریال طنز را کار کرده ایم.