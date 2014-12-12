انقلاب اسلامی برای مبارزه با فساد برپا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی اظهار داشت: این روز روز زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) است که در روایات متعدد بر فضیلت زیارت کربلا در اربعین تفاسیر متعددی آمده است.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: می بینید که بعد از هزار و چند صد سال دریای خروشان زائران حسینی از سراسر جهان به کربلا سرازیر می شود در حالی که جریان تکفیر و استکبار هر چه توانستند کردند تا نشانه زیارت و ارادت به اهل بیت پیامبر (ص) را از بین ببرند.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به تأکید رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران برای مبارزه با فساد بود و امام خمینی (ره) در همین مسیر با رژیم ستم شاهی مبارزه می کرد بنابر این دغدغه و اولویت های نظام مبارزه با فساد است.

وی ادامه داد: فرمان رهبر انقلاب و تأکید ویژه ایشان به سران قوا و مسئولین نظام ای است که قاطعانه و با سرعت در برابر مفاسد اداری و اقتصادی وارد عمل شوند.

آیت الله علما همچنین به خواست رهبر انقلاب برای تلاش در راستای مبارزه با صهیونیسم و نقشه های آنها در راستای ضربه زدن به اسلام اشاره کرد و گفت: به فرموده ایشان ملت ما عاشق مبارزه با صهیونیسم است.

وی گفت: اتحاد و یک پارچگی که امروز در زیارت حرم سیدالشهدا می بینیم راه مبارزه با اسرائیل غاصب است.