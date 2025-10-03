به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) استان کرمانشاه با حضور نماینده ولیفقیه در استان و جمعی از مسئولان پیش از ظهر جمعه برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم که جامعه ما را جامعه مهدوی قرار داد و در دوران پیروزی انقلاب اسلامی ما را در مسیری قرار داد که زندگی، انقلاب و ملت مؤمن و شجاع ایران اسلامی به رهبری امام راحل (ره) و هدایتهای پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد.
وی افزود: آنچه میتواند افق روشن پیش روی جامعه را ترسیم کند، امید به آینده با تفکر مهدوی و اعتقاد به وجود مقدس امام زمان (عج) است. اعتقاد به حیات این امام بزرگوار، سربازی در رکاب ایشان و تلاش در مسیر نایب امام زمان (رهبر معظم انقلاب) همان خدمت در رکاب حضرت ولیعصر (عج) است.
وظیفه ما؛ ترویج فرهنگ مهدویت
امامجمعه کرمانشاه تصریح کرد: وظیفه همه ماست که در حد توان خود، خانواده و جامعه، این تفکر الهی را ترویج دهیم؛ تفکری که بر اساس امت و امامت و با حضور امام حی شکل گرفته است؛ امامی که زنده، ناظر، حاضر و حامی شیعیان است.
وی با تجلیل از حجتالاسلام والمسلمین قرائتی گفت: بنیاد مهدویت با اخلاص و پیگیریهای ایشان و تأیید رهبر معظم انقلاب شکل گرفت. ایشان حقیقتاً مجسمه اخلاص هستند و هیچگاه دنبال مسئولیت و ریاست نبودند، بلکه کارهای زمینماندهای همچون نماز، زکات و مهدویت را با جدیت دنبال کردهاند.
شیعه؛ متکی بر عاشورا و مهدویت
نماینده ولیفقیه در استان تأکید کرد: اندیشمندان دشمن نیز اذعان کردهاند که شیعه بر دو محور استوار است؛ یک سر سرخ یعنی عاشورا و یک سر سبز یعنی مهدویت. این ریشه عمیق در نهضت کربلا، موجب استحکام این جریان تا امروز شده است.
وی با اشاره به شرایط استان کرمانشاه گفت: امروز فضای وحدت، همدلی و انسجام در استان برقرار است و ارتباط مسئولین با مردم و اقشار مختلف صمیمانه و دوستانه است. کارها توسط مدیران، روحانیت و فضلای استان پیش میرود و بنده هم در حد توان در این مسیر همراهی میکنم.
نماینده ولیفقیه در استان افزود: مردم کرمانشاه انگیزهای قوی در مسیر مهدویت دارند و همه ما بر سر سفره حضرت ولیعصر (عج) نشستهایم. شایسته است حتی پس از هر وعده غذا با خواندن دعای «اللهم بارک لمولانا صاحبالزمان» نشان دهیم که مدیون و نمکشناس حضرت هستیم.
امامجمعه کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مهدویت مسئولیتی همگانی است و همه دستگاهها، اصناف و اقشار که تاکنون پای کار بودهاند باید همچنان در این مسیر الهی مشارکت و حمایت داشته باشند.
