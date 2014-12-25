برگزار همايش «اسلام دين صلح و رحمت» در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين همايش كه به منظور تبیین اسلام ناب، دين صلح و رحمت و اسلام ضد تکفیری برگزار شد، عمر شهاب، «رئيس سابق مجلس‌العلماي دانشگاه علاءالدين شهر ماكاسار اندونزي» و «نويسنده كتاب برگزيده موضوعات اسلامي»، عبدالقادر كيسنگ، «رئيس دانشگاه علاءالدين شهر ماكاسار»، عزمردي عذرا، «رئيس دانشكده تحصيلات تكميلي شريف جاكارتا»، قمرالدين امين، «مديركل آموزش‌هاي اسلامي وزارت دين اندونزي»، قريش شهاب، «صاحب تفسيرالمصباح» و همچنين علوي شهاب، رئيس فعلي مركز مطالعات خاورميانه وزارت امور خارجه حضور داشتند.

در ابتدا، رئيس سابق مجلس‌العلماي اندونزي با ذكر خاطره‌اي از بويا حمكا، از علماي اندونزي، گفت: پدرم اين عالم فرهيخته را در مسجد السعيد ماكاسار براي ميلاد حضرت پيامبر(ص) دعوت كرد كه در خلال آن به حفظ وحدت اشاره كرد. وي معتقد بود كه به آساني تحت تأثير موضوعات خلاف و به دور از وحدت قرار نگيريم.

وي به خاطره‌اي از ابوبكر، عالم ديني اندونزي اشاره كرد و گفت: از ابوبكر سؤالي مبني بر اينكه «مذهبتان چيست»، پرسيده شد؛ وي در پاسخ به اين سؤال گفت: «مذهب من قرآن و سنت است» و آن فرد كه هنوز قانع نشده بود، مجدد سؤال كرد: «مذهب شما شافعي نيست؟»؛ ابوبكر پاسخ داد: «هيچ مذهبي فرقي نمي‌كند، شافعي، حنبلي، مالكي، حنفي، شيعه و يا سني، تا زماني كه آنها از قرآن و سنت پيروي مي‌كنند براي من فرقي نمي‌كند».

عمر شهاب افزود: امروزه، قرآن به عنوان كتاب جامع و كامل براي مسلمانان مطرح است، لذا لازم است تا همواره به آن توجه داشته باشيم و اجازه ندهيم دشمنان به اختلافات جزئي دامن بزنند.

نويسنده كتاب برگزيده موضوعات اسلامي با اشاره به لزوم وحدت ميان مسلمانان، اظهار كرد: هدف از انتشار كتاب برگزيده موضوعات اسلامي، تلاش در جهت گسترش وحدت ميان مسلمانان و جلوگيري از افتراق است و نبايد اجازه داد كه به راحتي تكفيري‌ها رفتار كرده و موجب اختلاف در ميان مسلمانان شوند.

عدم وجود تفاوت ميان قرآن شيعه و سني

سپس، مديركل آموزش‌هاي اسلامي وزارت دين اندونزي گفت: بايد اختلافات را كنار گذاشته و اجازه ندهيم عده‌اي به آن دامن زده تا موجب بروز مشكلات شود.

وي افزود: لازم است تا علماي اسلام تلاش در جهت جلوگيري از گسترش اين اختلافات كنند؛ زيرا دشمن از طريق اين اختلافات قصد ضربه زدن و رسيدن به اهداف شوم خود را دارد.

قمرالدين امين ادامه داد: وجود اختلاف، مقوله‌اي طبيعي بوده و بايد به يكديگر احترام گذاشت و نظر مخالف را نيز گوش كرد و همچنين طبق مدرك و منطق بحث شود.

مديركل آموزش‌هاي اسلامي وزارت دين اندونزي در رابطه با شركت در كارگاه شيعه‌شناسي، گفت: با حضور در كارگاه شيعه‌شناسي به عدم وجود تفاوت ميان قرآن شيعه و سني دست يافتم.

لزوم بررسي چرايي بروز تكفيري‌ها

در بخشي ديگر از اين نشست، صاحب تفسيرالمصباح اظهار كرد: اختلاف يك امر بديهي است، امّا نبايد اين اختلاف موجب بروز مشكلات بعدي و همچنين سوء استفاده دشمن شود.

وي ادامه داد: قرآن و احاديث راه را براي ما نشان داده و بايد به قرآن و سنت پناه ببريم؛ يكي از مسائل بروز تكفير عدم مطالعه در خصوص مسائل ديني و قرآني است كه موجب بروز مشكلات بسياري شده است.

اسلام دين رحمت و صلح است

رئيس مركز مطالعات خاورميانه وزارت امور خارجه از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه به بيان نقاط قوت كتاب برگزيده موضوعات اسلامي پرداخت و گفت: در اين كتاب به چهره واقعي و صلح‌گراي اسلام اشاره شده است و به همه گروه‌هاي تكفيري نشان مي‌دهد كه اسلام دين رحمت و صلح است.

وي افزود: آيات بسياري در قرآن وجود دارد كه تهمت زدن به ديگران را منع مي‌كند و حال چگونه است كه تكفيري‌ها به راحتي به مسلمانان تهمت زده و آنها را كافر مي‌شمارند.

علوي شهاب ادامه داد: بايد بدانيم كه تنها با وحدت به نتيجه مطلوب مي‌رسيم و اقدامات تكفيري‌ها در راستاي تلاش‌هاي دشمنان است.

گفتنی است، در حاشیه این همایش کتابچه‌ای از سخنان لقمان حکیم، «وزیر دین اندونزی» و دین شمس‌الدین، «رئیس مجلس‌العلمای اندونزی» نسبت به معرفی اسلام ضد تکفیری، توزیع شد.