۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۰

«اختلاف‌افکنی»سلاح پنهان دشمن در بحران اقتصادی؛ «صبر» رمز پیروزی

شاهرود- نماینده ولی فقیه در استان سمنان دامن زدن به اختلافات و نزاع میان مردم و دولت را خلاف استقامت ملی دانست و گفت: دشمن در شرایط سخت معیشتی، به‌دنبال مخدوش کردن اقتدار ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در اجتماع بزرگ شبانه مردم شهر بسطام ضمن قدردانی از حضور مردم بیان کرد: دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای اختلاف‌افکنی میان ملت متحد ایران همچنان تلاش می کند و باید هوشیار بود.

وی افزود: بر اساس آیات قرآن کریم نباید به اختلافات و مشکلات دامن زد تا بدین‌وسیله از ایجاد سستی در جامعه جلوگیری شود و اقتدار ایران عزیز مخدوش نگردد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: همه ما امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم، اما می‌دانیم دشمن در تلاش است تا این مشکلات را گسترش داده و بسیار بزرگ‌تر جلوه دهد لذا در برابر این مشکلات نیز شایسته نیست به اختلاف میان ملت و دولت دامن بزنیم.

مطیعی تبعیت از منویات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از نزاع و سردرگمی در تعیین راهبردها را امری ضروری دانست و تصریح کرد: در برخی موارد تعدادی از افراد موثر، بدون اطلاع و آگاهی کافی به انتشار پیام‌های شبهه برانگیز در میان مردم پرداخته‌اند که در این مسأله نیز رجوع به راهبردهای تعیین شده توسط حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و اطاعت از ایشان از بروز اختلافات جلوگیری کرد.

وی با یادآوری توصیه قرآن کریم به پیشه کردن صبر پس از استقامت اظهار کرد: در کنار استقامت در برابر دشمنان، قلب مؤمن نیز باید در مقابل نفس خود از صبر سرشار باشد تا به آن پیروزی حقیقی دست‌یابد.

کد مطلب 6820421

