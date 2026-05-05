به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در اجتماع بزرگ شبانه مردم شهر بسطام ضمن قدردانی از حضور مردم بیان کرد: دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای اختلاف‌افکنی میان ملت متحد ایران همچنان تلاش می کند و باید هوشیار بود.

وی افزود: بر اساس آیات قرآن کریم نباید به اختلافات و مشکلات دامن زد تا بدین‌وسیله از ایجاد سستی در جامعه جلوگیری شود و اقتدار ایران عزیز مخدوش نگردد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: همه ما امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم، اما می‌دانیم دشمن در تلاش است تا این مشکلات را گسترش داده و بسیار بزرگ‌تر جلوه دهد لذا در برابر این مشکلات نیز شایسته نیست به اختلاف میان ملت و دولت دامن بزنیم.

مطیعی تبعیت از منویات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از نزاع و سردرگمی در تعیین راهبردها را امری ضروری دانست و تصریح کرد: در برخی موارد تعدادی از افراد موثر، بدون اطلاع و آگاهی کافی به انتشار پیام‌های شبهه برانگیز در میان مردم پرداخته‌اند که در این مسأله نیز رجوع به راهبردهای تعیین شده توسط حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و اطاعت از ایشان از بروز اختلافات جلوگیری کرد.

وی با یادآوری توصیه قرآن کریم به پیشه کردن صبر پس از استقامت اظهار کرد: در کنار استقامت در برابر دشمنان، قلب مؤمن نیز باید در مقابل نفس خود از صبر سرشار باشد تا به آن پیروزی حقیقی دست‌یابد.