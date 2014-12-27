محدوده کوت عبدالله تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جاسم خضيراوي پیش از ظهر امروز در مراسم كلنگ زني پروژه جاده ساحلي كوت عبدالله اظهار كرد: با پيگري هاي نمايندگان و استاندار خوزستان، پروژه هاي خوبي براي كوت عبدالله تعريف شده كه در اشتغالزايي و عمران شهري مي توانند تحول عظيمي را ايجاد كنند.

خضيرواي افزود: پروژه جاده ساحلي کوت عبدالله از مهمتري اقدامات شهرداري است كه در آن راهي به سمت آبادان باز مي كند و اين دو شهر را به هم مرتبط مي سازد.

وي تاكيد كرد: بايد تصميم جدي براي تعيين حدود شهرستان گرفته تا بسياري از مشكلات در كوت عبدالله حل شود.

امام جمعه كوت عبدالله با اشاره به بي هزينه بودن پيگري هاي تعيين حدود شهرستان تازه تاسيس كارون بيان كرد: حل اين معضل ديگر نياز به صرف هزينه از سوي مسئولان ندارد و تنها پيگري و جديت مي خواهد. همچنین در کنار آن باید محدوده شهرهاي شهرستان کارون مثل کوت عبدالله، ربیع و کنعان نیز ابلاغ شود.

حجت الاسلام خضيراوي، مشكلات شهر را بي شمار دانست و گفت: در شهر ستان کارون هنوز بسياري از ادارات مستقر نشده اند و بايد بعد از مستقل شدن اين شهرستان، براي استقرار اين ادارات فكري كرد.

وي در پايان گفت: مردم كوت عبدالله ولايتمدار و معتقد هستند و فضاي معنوي حاكم بر شهر بعد از استقبال ضريح امام حسين و نيز اعزام سه هزار زائر برای انجام زيارت اربعين گواه اين امر است به همین دلیل بايد براي حل مشكلات اين مردم تلاش هاي بيشتري انجام داد.