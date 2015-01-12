۴ جودوکار خراسان شمالی به تیم ملی دعوت شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری سی و نهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی ایران، اظهار کرد: تیم جودو بزرگسالان خراسان شمالی در این مسابقات از تعدادی از نفرات اصلی خود از جمله علی محمدنیا، الیاس علی اکبری، بهزاد وحدانی، مجتبی باغچقی و ... بی بهره بود اما توانست با جودوکاران جوان و آتیه دار خود نتایجی نسبتا درخور نام استان کسب کند.

وی افزود: در پایان این رقابت ها سعید قلیچی یردوقدی در ۶۰ کیلوگرم، محمد محمدی بریمانلو در ۶۶ کیلوگرم و احمد جفاکش مقدم در ۸۱ کیلوگرم هر سه به مدال برنز دست یافتند.

خسرویار گفت: نکته مهم این رقابت ها حضور تمامی مدعیان از سراسر کشور(به جز خراسان شمالی) بود که ضمن برگزاری رقابت هایی دیدنی، حواشی زیادی هم داشت اما با این وجود امیدواریم جودو استان در آینده ای نزدیک بتواند حتی با جودوکاران جوان خود نتایج درخشان تری کسب کند.

وی ضمن عرض تبریک به این جودوکاران جوان و با اخلاق استان و نیز دیگر افرادی که مشوق و پشتیبان جودو استان به خصوص تیم اعزامی بودند، اضافه کرد: با پایان این رقابت ها که مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی نیز محسوب می شد، احمد جفاکش مقدم، محمد محمدی بریمانلو و سعید قلیچی که در رقابت های قهرمانی کشور مدال برنز را کسب کرده بودند و نیز مهدی دلیریان که جایگاه پنجم مسابقات را کسب کرده بود به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گفته خسرویار احمد جفاکش مقدم، محمد محمدی بریمانلو و سعید قلیچی با کسب مدال برنز جواز حضور در مرحله نخست اردوی تیم ملی را کسب کردند و چهارمین نماینده استان نیز با توجه به نمایش درخشان در مبارزات به این اردو دعوت شد.