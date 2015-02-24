جودوکار خراسان شمالی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دعوت ۲۲ جودوکار به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور، اظهار داشت: مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان قبل از رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۱۵ کویت، با حضور ۲۲ ورزشکار از هشتم تا بیست و هفتم اسفندماه جاری در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود.

وی اضافه کرد: از خراسان شمالی نیز محمد محمدی بریمانلو، جودوکار ارزنده این استان به اردوی تیم ملی اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا دعوت شده است.

خسرویار با اشاره به این که افزون بر نماینده خراسان شمالی ۲۱ جودوکار دیگر نیز به این اردو دعوت شده اند، عنوان کرد: مجید تاجری، میلاد احمدی، وحید شکری، محمد جمالی، سعید ملایی، مسعود خرابات، محمد صفری هویدا از تهران و جواد محجوب، جعفر پهلوانی، حیدر زحمت کش، امید تزتک، محمد نیک سرشت از خراسان رضوی از جمله جودوکاران دعوت شده به این اردو هستند.

وی افزود: همچنین، وحید بنا از فارس، بهزاد عبادی از قزوین، ناصر ناصری پور از خوزستان، عادل ناصرآبادی از کردستان، احسان بهرامیان، قاسم نوری زاده، علی اصغر موسوی از لرستان، محمد حسین شیخ الاسلامی و ابراهیم قجر از مازندران دیگر نفرات دعوت شده اردوی تیم ملی جودو اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۱۵ کویت به شمار می روند.