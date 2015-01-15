تمامی مناطق آموزشی کشور دارای پژوهشسرا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از معلمان و دانش آموزان نخبه های علمی و پژوهشی استان کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار دانش آموز شهید و پنج هزار فرهنگی شهید کشور؛ گفت: شهیدان رجایی و باهنر الگوهای معلمی و مدیریتی در آموزش و پرورش هستند.

وی ضمن ابراز خرسندی به دلیل حضور در جمع دانش آموزان و فرهنگیان پژوهشگر کرمانی ابراز داشت: در سال های گذشته هدف از حضور دانش آموزان در مدارس تنها به «آموختن» منحصر می شد.

فانی ادامه داد: اما با گذشت سال ها بنا به نیازها سه رکن دیگر «آموختن برای بکار بستن»، «آموختن برای زیستن» و «آموختن برای با دیگران زیستن» به اهداف آموزش و پرورش اضافه شد و امروز آموزش و پرورش بر این چهار رکن اساسی استوار است.

وی ادامه داد: در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی که ۱۰ سال روی آن کار شد و تدوین سند تحول نظام آموزشی مبتی بر آن صورت گرفته است ارکان گفته شده را به شکل کاملتر داریم.

وزیر آموزش و پرورش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی را دارای شش ساحت دانست و افزود: این ساحت ها شامل تربیت علمی، تربیت اخلاقی- اعتقادی، تربیت بدنی و جسمانی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت حرفه ای و اقتصادی و تربیت بدنی و جسمانی می شود.

فانی با اشاره به اینکه در این شش ساحت تعلیم و تربیت اسلامی تصویری از آموزش و پرورش و هدف های آن قابل مشاهده است، گفت: اقدامات دانش آموزان در جشنواره ها چندین ساحت را پوشش داده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پژوهشگران در برخورد با مسائل با چیستی، چرایی و چگونگی روبرو هستند، افزود: در واقع اختراعات و تولید پژوهش ها با چیستی آغاز می شود.

وی گام اول در مسائل را شناخت آنها دانست و ابراز داشت: اگر مساله ای را به خوبی نشناسیم در چگونگی آن به مشکل برخواهیم خورد.

رتبه نخست کرمان در حوزه پژوهش

فانی با اشاره به اینکه در چیستی و چرایی ناموفق بوده ایم، گفت: باعث خرسندی است که استان کرمان رتبه اول در حوزه پژوهش را به خود اختصاص داده است.

وی به نقش پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان در کسب این جایگاه اشاره کرد و افزود: طی اولین بازدید از این پژوهشکده این تفکر در ذهن بنده شکل گرفته که این تجربه قابل تکثیر است.

فانی با اشاره به اینکه راه اندازی پژوهش سراها در کشور از سال ۸۱-۸۲ کلید خورد، بیان داشت: در سال ۸۴ تعداد ۲۳۰ پژوهشسرا در کشور راه اندازی شد که این تعداد تا سال ۹۲ به ۳۰۰ پژوهشسرا رسید.

راه اندازی ۱۰۱ پژوهشسرا در کشور

وزیر آموزش و پرورش از راه اندازی ۱۰۱ پژوهشسرا در کشور طی سال جاری خبر داد و افزود: در حال حاضر ۴۰۱ پژوهشرا در کشور فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه ایده راه اندازی پژوهش سرا ها از استان کرمان گرفته شده است، یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش مصمم است تا پایان دولت یازدهم در هرکدام از ۷۵۲ منطقه آموزشی کشور یک پژوهشسرا ایجاد کند.

فانی پژوهشسرا را مکانی برای تربیت دانشمندان آینده دانست و بیان داشت: همکاری دولت و مجلس برای ارتقاء آموزش و پرورش می تواند آینده خوبی را برای این نهاد رقم بزند.

نقشه راه سند تحول تا یک ماه آینده نهایی می شود

وزیر آموزش و پرورش سند تحول نظام آموزشی کشور را جز دستور کار اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: طی سال جاری از ۱۲۰ راهکار به ۴۰ راهکار در قالب ۹۹ برنامه ورود پیدا کردیم.

وی یادآور شد: نقشه راه این سند تا یک ماه آینده نهایی و در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

فانی در پایان یادآور شد: این نقشه راه مبنای برنامه ششم توسعه در حوزهاموزش و پرورش خواهد بود.