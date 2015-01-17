۴۳۱ روحانی عهده دار برگزاری نماز جماعت در مدارس استان سمنان

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر تعامل و تفاهم خوب ادارات کل تبلیغات اسلامی با آموزش پرورش استان سمنان اظهار داشت: کارشناسان و مشاوران اداره کل تبلیغات اسلامی، با حضور در جمع دانش آموزان، به سوالات و شبهات آنها پاسخ می دهند و این مهم در خارج از وقت مقرر تحصیلی نیز برای اولیاء دانش آموزان انجام می پذیرد.

وی افزود: در این جلسات از کارشناسان مختلف که بیشتر روحانیان فعال در سطح جامعه هستند استفاده خواهد شد همچنین باید اذعان کرد که گفتمان های دانش آموزی هم اکنون نیز در سراسر استان سمنان در حال اجرا است.

شریفی با اشاره به برگزاری گفتمان های دینی در مدارس متوسطه استان سمنان، گفت: گفتمان های دانش آموزی با هدف پاسخگویی به شبهات دانش آموزان در مسائل مختلف مذهبی، دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برگزار می شود.

در حال حاضر ۴۳۱ روحانی امام جماعت مدارس استان سمنان هستند

این مقام مسئول در حوزه آموزش و پرورش استان سمنان، با اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته اقامه نماز مدارس استان از سوی ۳۶۹ روحانی انجام می شد اظهار داشت: در حال حاضر ۴۳۱ روحانی امام جماعت مدارس استان هستند.

شریفی با تاکید براینکه برخی از روحانیون در دو مدرسه نماز جماعت را اقامه می کنند اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد مدارس استان سمنان با حضور روحانیون نماز جماعت اقامه می کنند.

وی، از برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی معلمان و مربیان پرورشی در آینده نزدیک با مشارکت اداره کل تبلیغات استان سمنان خبر داد و گفت: آشنایی با فرقه های مختلف نوظهور از مهمترین اهداف برای برگزاری این دوره آموزشی است.

شریفی با اشاره به این مطلب که این دوره آموزشی در شهرستان های مختلف استان سمنان به صورت متمرکز شهرستانی برگزار می شود عنوان کرد: در سال گذشته ۳۰۰ نفر در این دوره آموزشی شرکت کردند.

وی افزود: امسال برای حضور هزار نفر در دوره آموزشی توانمند سازی معلمان و مربیان پرورشی برنامه ریزی شده است.

روحانیان نقش بسزایی را در تربیت دانش آموزان دارند

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در ایام مختلف سال همچون، ماه محرم و صفر، هفته وحدت و ... از حضور روحانیان در مدارس بهره مند خواهیم شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه آموزش پرورش که با مشارکت سازمان تبلیغات انجام می شود، بحث برگزاری جشن تکلیف برای دانش آموزان دختر پایه سوم و پسر پایه هشتم است.

شریفی با اشاره به اهداف تربیتی آموزش و پرورش استان، خاطرنشان کرد: قطعا حضور روحانیان به عنوان کارشناس مذهبی در کنار دانش آموزان، اولیاء و مربیان می تواند آموزش و پرورش را در رسیدن به اهداف تربیتی کمک کند.

وی افزود: اهداف تربیتی آموزش و پرورش با نقش روحانیت در اقامه نماز جماعت در مدارس یا گفتمان های دینی می تواند مکمل نقش تربیتی معلمان باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از اجرای دو طرح مدارس امین و مشاور مذهبی در مدارس با مشارک حوزه علمیه خبر داد و تصریح کرد: در این طرح مشاور مذهبی یا روحانیون در مدرسه حضور دارند.

شریفی در خاتمه با بیان اینکه در سال گذشته ۳.۵درصد مدارس استان سمنان تحت پوشش طرح امین و مشاور مذهبی بودند، ابراز داشت: امسال قریب به ۱۱درصد مدارس تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.