به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه در نشست شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش استان سمنان در دفتر خود خواستار تقویت بهره گیری از ظرفیت مبلغان دینی به خصوص روحانیان جوان در مدارس و مجموعه های آموزشی و تربیتی استان سمنان شد.

وی افزود: معارف اهل‌بیت(ع) و زیبایی‌های کلام آنان، سرمایه‌ای ارزشمند برای جذب نوجوانان و جوانان است. ما موظفیم با استفاده از روش های اقناعی و بیان مناسب، بذر محبت به اهل‌بیت(ع) را در دل نسل نو بکاریم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان از تجربه طرح امین، طرح اعزام روحانیان جوان و مبلغان دینی به مدارس برای تبیین و اقدامات فرهنگی به عنوان یک طرح موفق در راستای همراهی حوزه علمیه و آموزش و پرورش سمنان یاد کرد.

مطیعی همچنین بیان کرد: ارزیابی‌ها از عملکرد مربیان طرح «امین» در مدارس، حاکی از تأثیرات مثبت این حضور در حوزه‌های رفتاری، اخلاقی و مدیریت فضای آموزشی است.

وی بر ضرورت عملیاتی و قابل اندازه‌گیری بودن برنامه‌های شورای همکاری تأکید کرد و افزود: اقدامات فرهنگی نباید در حد عناوین کلی باقی بماند، بلکه باید شاخص‌های دقیق تعیین شود تا میزان پیشرفت و خروجی کار به درستی سنجیده شود.

امام جمعه سمنان در پایان با بیان اینکه نظام آموزشی مسئول تربیت آینده سازان کشور است، خاطرنشان کرد: خروجی دستگاه تعلیم و تربیت باید جوانانی مومن، انقلابی و پای‌ کار نظام باشد. اگر این هدف متعالی محور تمامی برنامه‌ها قرار گیرد، بسیاری از اختلاف‌ نظرها در مسیر اجرا خودبه‌خود مرتفع خواهد شد.