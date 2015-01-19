قول می دهم کره جنوبی را شکست دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ازبکستان امروز یکشنبه با برتری سه بر یک مقابل عربستان به عنوان تیم دوم گروه B روز پنجشنبه با کره جنوبی به عنوان سرگروه B بازی خواهد داشت.

"میرجلال قاسمف" که در ژوئن سال 2013 به همراه ازبکستان در رقابتهای مقدماتی جام جهانی در سئول با نتیجه یک بر صفر به کره باخت، گفت: قول می دهیم که کره را شکست دهیم. ما همواره به شکستی که مقابل کره متحمل شدیم فکر می کنیم. فکر می کنم بازیکنانم در این بازی بهترین عملکردشان را به نمایش بگذارند. بازی با کره خیلی جذاب خواهد بود.

سرمربی ازبکستان در خصوص بازی با عربستان اظهار کرد: همانگونه که انتظار داشتیم بازی دشواری بود. هر دو تیم برای صعود بازی می کردند . عربستان بازیکنان خیلی خوبی دارد و این موضوع را نشان دادند . به نظر من آنها یکی از بهترین تیم های آسیا هستند اما فکر می کنم تیم ما بهتر بود و به خوبی هم در این بازی برنده شد.