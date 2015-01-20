به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۴۶کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر منصور کبگانیان قائم مقام این ستاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه که به ارائه گزارش پیشرفت اجرای " سند جامع توسعه هوافضای کشور و بخش هوایی و هوانوردی " اختصاص داشت، دکتر منوچهر منطقی- دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی گفت: اهداف کلان مندرج در سند جامع توسعه هوافضای کشور و بخش هوایی و هوانوردی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، مبنای همه برنامه های هوافضای کشور است.

محدودیتهای مالی برای ساخت هواپیمای ۱۵۰ نفره

وی افزود: یکی از اهداف کلان در سند جامع توسعه هوافضای کشور و بخش هوایی و هوانوردی ، توسعه طراحی و تولید هواپیماهای ۱۰۰ و ۱۵۰ نفره است که سال گذشته و با اختصاص بودجه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان و طی یک برنامه ۵ ساله برای اجرای این طرح ملی برنامه ریزی شد ولی با توجه به محدودیت های منابع مالی در کشور متاسفانه تا کنون فقط ۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ اختصاص یافته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی ادامه داد: در این طرح تقسیم کار دانشگاهی بر اساس قابلیت ‌ها و مزیت های نسبی هر دانشگاه طراحی شده و شبکه سازی در راستای بهینه سازی زمان و هزینه اجرا، استفاده شده است و روسای دانشگاه های مرتبط، عضو کمیته راهبری این پروژه هستند.

راه اندازی مراکز هوانوردی خصوصی

منطقی گفت: برای توسعه هوانوردی عمومی هم با هدف ارتقای دانش و فرهنگ هوانوردی و مشارکت بخش خصوصی، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد هوایی تشکیل و براساس تفاهم نامه‌ منعقده ۱۵ مرکز هوانوردی عمومی به صورت خصوصی راه اندازی شده و ۱۵ مرکز خصوصی دیگر در حال آماده سازی برای راه اندازی می باشد.

وی افزود: بودجه پژوهشی تخصیص یافته در سال جاری برای هوانوردی عمومی نسبت به حجم کار تقریبا صفر است؛ هرچند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تأمین بودجه طرح‌های کلان در سطح دولت اقدام کرده ولی این حوزه مهم نیاز به پشتیبانی نهادهای بالادستی دارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی ادامه داد: برای ساخت هواپیمای ۲ نفره، ۳ مجموعه خصوصی در حال کار هستند و برای ساخت هواپیمای ۶ و ۸ نفره، نیز یک مجموعه دولتی متولی کار است و تلاش داریم تا ۵۱ درصد سهام این مجموعه خصوصی سازی شود تا مشارکت بخش خصوصی در این موضوع افزایش پیدا کند.

ورود به صادرات هواپیماهای کوچک

منطقی گفت: در بخش ساخت هواپیماهای کوچک با ظرفیت تا ۱۰ نفر، بازار صادرات خوبی وجود دارد و باید کشور در این بازار وارد شود.

وی افزود: مرکز هوانوردی یک فرودگاه است که افراد در آن آموزش می‌بینند و می‌توانند هواپیما داشته باشند و در حال رایزنی با شرکت فرودگاه‌ های کشور هستیم تا فرودگاه‌هایی که حجم پرواز در آن ها کم است را در اختیار بگیریم و شرکت ‌های خصوصی که دارای مجوز سازمان هواپیمایی کشوری هستند بتوانند در این فرودگاه ها آموزش خلبانی و سرویس های فرودگاهی ارائه کنند.

طراحی و ساخت بالگردهای ۸ و ۱۴ نفره

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی ادامه داد: طراحی و تولید بالگردهای متوسط و نیمه سنگین یکی دیگر از اهداف کلان در بخش هوایی و هوانوردی سند جامع توسعه هوافضای کشور است که پس از مطالعات انجام شده، مشخص شد بازار خوبی در سطح ملی و بین المللی برای این بالگردهای وجود دارد و به همین منظور دو پروژه طراحی و ساخت بالگرد ۸ و ۱۴ نفره در معاونت علمی ریاست جمهوری به تصویب رسیده است.

منطقی گفت: بالگرد ۸ نفره در مرحله طراحی جزئیات فنی است و قرار است بهمن ماه سال جاری تست‌های پرواز آن انجام شود و سال آینده نیز ان شاالله آماده آزمون‌های پروازی خواهد شد.

ساخت بالگرد صبا

وی افزود: بالگرد ۱۴ نفره هم در مرحله آزمون‌های پروازی اولیه است و در عین حال ۳ عدد بالگرد دو نفره هم ساخته شده است که در نمایشگاه کیش از آن رونمایی شد و بالگرد صبا ۲۴۸ هم بهمن ماه سال جاری شکل واقعی خود را پیدا می‌کند و آماده آزمایشات بعدی می‌شود.

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی در پایان ادامه داد: برای ساخت بالگرد، سیاست تمرکز بر دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان کشور است و به عنوان مثال در طرح بالگرد ۸ نفره، ۳ دانشگاه صنعتی اصفهان، خواجه نصیر و صنعتی شریف و ۲۰ شرکت دانش بنیان در حال همکاری هستند و برای ساخت بالگرد ۶ نفره نیز از ۲۷۸ برند داخلی استفاده شده است.