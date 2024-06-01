بهره برداری از آخرین تکه پازل کریدور شمال- جنوب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – بهرام قربانپور: انگار همین دیروز بود؛ جمعه هشتم بهمن ۱۴۰۰ را عرض می‌کنم، روزی که گیلان میزبان «خادم جمهور» بود، خادمی که حالا روح مطهرش به آسمان‌ها سفر کرده و «شهید جمهور» شده است.

مردم گیلان هیچ گاه فراموش نخواهند کرد که آیت الله شهید سید ابراهیم رئیسی با قدوم مبارکش در نخستین سفر استانی به این استان «بانی» چه خدمات مؤثر و پر خیر و برکتی برای گیلان همیشه سبز و غرق در محرومیت شدند.

راه آهن رشت- کاسپین پروژه ملی- منطقه‌ای

یکی از پروژه‌های مهمی که آیت الله رئیسی به محض ورود به گیلان پیگیری و مورد مطالبه قرار داد، خط ریلی رشت-کاسپین بود، پروژه‌ای به زعم وی می‌تواند کشور و گیلان را از بن بست اقتصادی برهاند.

آیت الله رئیسی در بازید میدانی از روند اجرای پروژه ریلی رشت-کاسپین با تاکید بر سرعت بخشی در اجرای این طرح گفته؛ تکمیل این مسیر ریلی می‌تواند ضمن تسهیل حمل و نقل کالا، زمان و هزینه‌های انتقال کالا را کاهش دهد.

به گفته وی، تکمیل کریدور شمال به جنوب فواید اقتصادی فراوانی برای کشورمان و نیز کشورهای همسایه شمالی دارد و می‌توان آن را یک پروژه ایرانی- منطقه‌ای نامید.

گیلان با توجه به همه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری و قرارگیری در موقعیت عالی جغرافیایی، استانی است که جورچین اقتصادی و تجاری کشورهای آسیای میانه، اوراسیا و حاشیه خزر با کشورهای اروپایی و حتی تمام دنیا تلقی می‌شود حلقه واصله ای که سوزن آن در خط ریلی «رشت به کاسپین» گیر کرده بود، اما حالا با تلاش و پشتکار دولت سیزدهم و به ویژه تأکیدات «خادم جمهور» پروژه ریلی رشت- کاسپین به «فرجام» رسیده است.

پیشرفت ۳ درصدی در ۱۳ سال

از آنجایی که اقتصاد ریلی یکی از مهم‌ترین نوع تجارت تلقی می‌شود. قرارگیری گیلان در شاهراه بین المللی کریدور شمال به جنوب فرصتی را فراهم کرده تا این استان بتواند از طریق خطوط ریلی به هدف اقتصادی و تجاری برسد و از طرفی دیگر نقطه ثقل هدف گذاری بین المللی باشد. بهره برداری از پروژه ریلی رشت-کاسپین که مردمان گیلان سال‌ها چشم انتظار تحقق آن بودند، می‌تواند معیشت و اقتصاد استان و حتی کشور را به «اقتصاد ریلی» در تراز بین المللی گره بزند.

همانطور که پیش تر گفته شد؛ پروژه ریلی رشت به کاسپین به دلیل موقعیت استراتژیک ملی و بین المللی که دارد می‌تواند در تجارت کشور و منطقه خاورمیانه تحول آفرین باشد. آن گونه که داده‌های آماری می‌گوید؛ عملیات اجرایی پروژه راه آهن رشت - کاسپین در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما از سال ۸۵ تا ۹۸ در یک برهه ۱۳ ساله فقط ۳ درصد پیشرفت داشت و عمده کار آن از سال ۹۸ آغاز شده است، پروژه‌ای که این روزها صحبت از بهره برداری آن به گوش می‌رسد زمانی در یک بازه ۱۳ ساله فقط با ۳ درصد پیشرفت رها شد و دولت «تدبیر و امید» هم امیدها را برای اجرا و اتمام این پروژه مهم زنده نکرد تا اینکه با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم، روند اجرای پروژه ریلی رشت – کاسپین همزمان با سایر پروژه‌های روی زمین مانده و به ارث رسیده از دولت‌های گذشته «شتاب» گرفت و اکنون آماده بهره برداری است.

پروژه چند بُعدی در آوردگاه بین المللی

«موسی فکور» سرپرست معاونت عمرانی استانداری گیلان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پروژه ریلی رشت - کاسپین می‌گوید: این پروژه از پروژه‌های مهم، اثرگذار و چندبُعدی گیلان است که اثرات ملی و منطقه‌ای دارد.

وی از افتتاح پروژه ریلی رشت – کاسپین با حضور سرپرست ریاست جمهوری خبر داد و افزود: آیت الله شهید رئیسی برای سرانجام رساندن پروژه ریلی رشت – کاسپین تلاش‌ها و پیگیری‌های زیادی انجام دادند و برنامه ریزی شده بود که همین روزها برای افتتاح این پروژه به گیلان سفر کنند اما شهادت ایشان سبب شد تا «غایب بزرگ» این افتتاح باشند و از این رو سرپرست ریاست جمهوری برای افتتاح این پروژه به گیلان سفر می‌کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه راه آهن رشت- کاسپین حلقه تکمیلی کریدور شمال- جنوب محسوب می‌شود، گفت: از این پروژه مهم به عنوان پل ارتباطی کشورهای اروپایی با اقیانوس هند و خلیج فارس یاد می‌شود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فکور با اشاره به اهمیت چندبُعدی پروژه ریلی رشت- کاسپین بیان کرد: ارتباط کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه از طریق ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا از طریق تکمیل این خط ریلی امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه خط ریلی رشت – کاسپین آورده مالی و اقتصادی برای گیلان دارد، افزود: جذب بالاترین حجم از بار روسیه و ترانزیت آن از طریق ایران یکی از مهم‌ترین کارکردهای ساخت این مسیر ریلی است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه مسیر ایران ارزان‌ترین، به صرفه ترین و نزدیک‌ترین مسیر برای کارهای تجاری و ترانزیتی در منطقه است، تصریح کرد: موقعیت ایران به‌نحوی است که می‌تواند ظرفیت‌های خوب شرق آسیا را به اروپا متصل کند.

فکور با بیان اینکه راه آهن رشت – کاسپین بعد از محدوده ایستگاه رشت و محور رشت – جیرده آغاز و به سمت بندر کاسپین ادامه پیدا می‌کند، گفت: طول کل محور ۳۵.۷ کیلومتر بوده که ۷۰۰ متر آن در منطقه آزاد است.

به گفته وی، محور ریلی رشت - کاسپین دارای ۱۶ پل خاص مجموعاً به طول ۶۵۰ متر و دارای ۲۳۱ ابنیه فنی تیپ است.

پل ارتباطی آسیا با اروپا

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری گیلان با بیان اینکه عملیات ریل گذاری کل مسیر ریلی رشت- کاسپین به طور کامل انجام شده است، گفت: تا کنون ۱۰۰ درصد زیرسازی و ۱۰۰ درصد روسازی پروژه ریلی رشت - کاسپین انجام شده است.

فکور با بیان اینکه کل مبلغ هزینه شده برای پروژه ریلی رشت - کاسپین ۳,۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: از این مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان در دولت قبل و ۲,۳۰۰ میلیارد تومان تاکنون در دولت سیزدهم هزینه شده و ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران باقی مانده است.

جای خالی «شهید جمهور» در آئین افتتاح

به نظر می‌رسد بهره برداری از خط ریلی رشت - کاسپین زمینه سازی برای توسعه روابط میان اعضای اوراسیا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و یکی از مهمترین شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد است.

با شنیدن صدای سوت قطار رشت – کاسپین در گیلان؛ شاهد اتصال ۲ دریای شمالی و جنوبی ایران خواهیم بود و این مهم می‌تواند اقتصاد بیمار گیلان را از طریق روابط تجاری، ترانزیت کالا و صادرات محصولات شیلاتی و کشاورزی علاج کند، این پروژه نه تنها برای گیلان مفید است بلکه ایران را از تنگای اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای روانی ناشی از چالش‌های اقتصادی و معیشتی نجات می‌دهد و حتی این پروژه زخم عظیم اقتصادی همسایگان خزری و اوراسیایی و دوستان دور و نزدیک اروپایی را هم ترمیم می بخشد.

پروژه ریلی رشت – کاسپین در حالی در روزهای آینده با حضور «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری به بهره برداری می‌رسد که آیت الله شهید سید ابراهیم رئیسی عنوان «غایب بزرگ» این مراسم ملی به شمار می‌رود.