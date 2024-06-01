۷ پهپاد اوکراینی در «بلگورود» روسیه سرنگون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در ادامه حملات پهپادی ارتش اوکراین در خاک روسیه، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار منطقه بلگورود اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش روسیه ۷ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در نزدیکی این منطقه سرنگون کرد، اما این حمله هیچ تلفات و خسارتی نداشت.

وزارت دفاع روسیه دیروز جمعه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی نیروهای مسلح این کشور دیشب ۱۲ پهپاد اوکراینی را در ۴ منطقه روسیه رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه دوشنبه گذشته هم نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تلاش کی یف برای انجام حمله تروریستی به اهدافی در روسیه با استفاده از موشک «بلگا» خنثی شد. بنابر اعلام این بیانیه پدافند هوایی روسیه۲ موشک «بلگا» را بر فراز منطقه بلگورود منهدم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این ارتباط آمده است: سامانه های پدافند هوایی روسیه ۲ موشک پرتاب شده از سامانه موشک انداز چندگانه اولخا را بر فراز منطقه بلگورود رهگیری و منهدم کردند. وزارت دفاع روسیه در ادامه این بیانیه خبر داد که این حادثه ساعت ۱۹:۰۰ به وقت مسکو روی داده است.

ارتش اوکراین طی ماه های گذشته پس از چند حمله ناموفق به کریمه و پل کرچ که ۳ قربانی برجای گذاشت، حملات پهپادی گسترده اما بی حاصلی را علیه روسیه تدارک دیده است.

بر این اساس، وزارت دفاع روسیه هفته پیش هم از خنثی سازی حمله تروریستی به «بلگورود» و «کورسک» با منهدم کردن ۳ پهپاد متجاوز اوکراینی خبر داده بود.