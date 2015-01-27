سوگله همچنان بوی فاضلاب می دهد/ تکمیل تصفیه خانه گرگان شاید ۵ سال دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، «تپه سوگله» که به «تپه هزارپیچ» هم معروف است یکی از مناطق گردشگری شهر گرگان است که به دلیل اشراف به این شهر و نمای زیبایی که شهر گرگان از بالای این تپه دارد و همچنین آب و هوای خنک آن، همواره مورد استقبال گردشگران و حتی شهروندان شهرهای مختلف استان نیز قرار می گیرد.

تپه سوگله یکی از مناطق ارزشمند گردشگری و دارای پوشش گیاهی متنوعی است که بیش از ۱۲ سال است که تخلیه فاضلاب انسانی در آن انجام می شود و تاکنون چاره اندیشی برای رفع این مشکل از سوی مسئولین متولی انجام نشده است.

به اعتقاد کارشناسان، تخلیه فاضلاب انسانی در منطقه هزار پیچ که جزو محدوده شهری است می تواند در آینده این منطقه را هم از جنبه حقوقی محیط زیست و هم به جهت تخلیه فاضلاب و نخاله ها به كانون بحران تبدیل کند به نحوی که تخلیه فاضلاب و پساب و پسماندهای حاصل از آن در درازمدت به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر منفی بر اراضی جنگلی و پوشش گیاهی این منطقه وارد می کند.

ورود فاضلاب به پهنای آب های زیر زمینی خطرات بهداشتی ایجاد می كند

یک کارشناس ارشد بهداشت محیط با بیان این نكته كه احتمال افزایش ریسك بهداشتی با تخلیه فاضلاب در این منطقه زیاد است، افزود: وقتی فاضلاب فضولات انسانی وارد پهنای آب های سطحی یا زیرزمینی می شود خطرات بهداشتی ایجاد می كند.

محمد مهرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، ادامه داد: ممكن است از همین آب تصفیه نشده برای آبیاری سبزیجات و كشاورزی استفاده شود كه در مورد میوه و سبزیجاتی كه به صورت مستقیم استفاده می كنیم می توانند باعث بیماری های مسری و عفونی شوند.

وی در توضیح آسیب ناشی از تخلیه فاضلاب در هزار پیچ گفت: فاضلاب فضولات انسانی این منطقه می تواند كانون تجمع عوامل ناقل از نظر بهداشتی برای انسان و سایر موجودات باشد.

تخلیه مستمر فاضلاب اکنون بخشی از منطقه هزار پیچ را به آب بندان تبدیل کرده است

این کارشناس بهداشت محیط با بیان این نکته که خودروهای حامل فاضلاب هربار حدود ۱۰۰ متر مکعب فاضلاب در این مکان تخلیه می کنند، اظهار کرد: تخلیه مستمر فاضلاب اکنون بخشی از منطقه هزار پیچ را به آب بندان تبدیل کرده است.

وی با اعلام این مطلب که در صورت نبود مدیریت درست برای این موقعیت ممکن است فاضلاب ها سرریز شده وبه اراضی پائین دست جاری شود، افزود: اگر این اتفاق برای اراضی کشاورزی و عرصه های جنگلی این منطقه بیافتد، معضلات جدی را ایجاد خواهد کرد.

مهرخواه با تاکید بر این نکته که مکان یابی برای تخلیه فاضلاب از ابتدا درست نبوده، اذعان کرد: هزارپیچ در نوار جنوبی استان و جز عرصه های جنگی است که منابع تامین آب از آن انجام می شود.

وی با اشاره به بوی مشمئز کننده حاصل از تخلیه فاضلاب در منطقه سوگله، گفت: گاهی فاضلاب کش ها برای رسیدن به محل تخلیه، ممکن است رعایت نکرده و در بین مسیر فاضلاب را تخلیه کنند؛ این موارد نیاز به مدیریت و کنترل دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار هم پیگیر موضوع فاضلاب است

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با اعلام اینکه فاضلاب فضولات انسانی مشکلات زیست محیطی برای این منطقه ایجاد می کند، افزود: معاون برنامه ریزی استاندار هم پیگیر این موضوع بوده است.

ناصر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که مسئولیت جمع آوری فاضلاب بر عهده شرکت آبفا است، افزود: تصفیه خانه فاضلاب در سرخنکلاته تاسیس شده در این مکان فاضلاب تصفیه می شود و خروجی آن آب مورد استفاده کشاورزی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: قرار شد فاضلاب در هزارپیچ تخلیه نشده و به تصفیه خانه برود اما BOD فاضلاب با BOD دستگاه اختلاف دارد از این رو تصفیه خانه را با مشکل مواجه می کند.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل تصمیم گرفته شد با همکاری محیط زیست، آب و فاضلاب و شهرداری یک پیش تصفیه خانه احداث شود تا در ابتدا فاضلاب به پیش تصفیه خانه رفته و پس ازآن تصفیه شود؛ با بهره برداری از این تصفیه خانه ها مشکل فاضلاب هزارپیچ حل خواهد شد.

این عضو شورا با بیان اینکه با راه اندازی تصفیه خانه به مرور زمان فاضلاب ها جذب خاک می شود، افزود: اگر یک روز زودتر فاضلاب از هزارپیچ جمع شود کمک به چرخه طبیعت شده است.

تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان تحت پوشش این شرکت قرار دارد

در ادامه مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان گلستان با اعلام اینکه تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان تحت پوشش این شرکت قرار دارد، گفت: در حال حاضر فقط بخشی از خط انتقال و شبکه های اصلی و فرعی گرگان قابلیت بهره برداری دارند.

محمدهادی رحمتی درگفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به علت عدم تامین و تخصیص اعتبار، مدت زمان انجام پروژه به درازا کشیده شده است.

وی در توضیح اعتبار مورد نیاز برای اجرای شبکه در سراسر شهر گرگان، گفت: برای تکمیل طرح فاضلاب شهر گرگان بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

این مسئول گلستانی با بیان این نکته که حدود ۵۹ درصد شبکه های فاضلاب اجرا شده و حدود ۳۶ درصد قابل بهره برداری است، افزود: خطوط شبکه فاضلاب باقیمانده ۱۸۵ کیلومتر است که با تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان گلستان تصریح کرد: اگر بودجه طرح تامین و مشکلات مالی مرتفع شود، پیش بینی می شود طی پنج سال آینده این طرح تکمیل شود.

فرماندار گرگان برای حل موضوع فاضلاب ورود پیدا کند

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع و تعیین تکلیف تخلیه فاضلاب در تپه سوگوله شد و اذعان کرد: رسالت دستگاه بهداشت و درمان مصونیت و پیشگیری است از این رو نیاز است تا این دستگاه قدا در خصوص بهداشت و عدم تخلیه فاضلاب حساسیت داشته باشد.

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که دانشگاه علوم پزشکی با توجه به طرح سلامت باید حساسیت بیشتری در این موضوع داشته باشند، افزود: اهتمام دستگاهی در حوزه بهداشت و درمان با توجه به شرایطی که مجلس برای دولت درخصوص اهمیت به سلامت مشخص کرده، به نظر می رسد که دعالت دانشگاه علوم پزشکی برای تسریع در روند انتقال فاضلاب دور از انتظار نباشد.

فرماندار باید تمامی دستگاه های متولی در این بخش را دعوت کرده و مسئولیت هریک از آنها را مشخص کند

امامی در توضیح عدم قبول مسئولیت دستگاه های متولی، گفت: فرماندار باید تمامی دستگاه های متولی در این بخش را دعوت کرده و مسئولیت هریک از آنها را مشخص کند تا هم گرایی و هم افزایی ایجاد شود چراکه با نبود هم دلی مشکلات مردم افزایش یافته و به راحتی حل نخواهد شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: درحالی که بحث طرح تحول سلامت را پیگیر می شود از این طرف با این ناهنجاری ها هزینه سلامت افزایش می یابد از این رو فرماندار باید مسئولیت هماهنگی و هم افزایی را برعهده بگیرد تا این موضوع بلا تکلیف نماند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط موجود و دلایل مختلف فنی و کارشناسی، برای تخلیه فاضلاب های شهر گرگان باید مکان دیگری انتخاب شود و البته با توجه به شرایط و ویژگی های طبیعی و جغرافیایی گرگان، تخلیه و دفع فاضلاب ها در مکان های دیگر نیز آسیب ها و آلودگی های محیطی را به دنبال خواهد داشت که باید بدان توجه کرد.

ادامه تخلیه فاضلاب فضولات انسانی در منطقه گردشگری سوگله به دلیل مجاورت با روستای سعد آباد و قرار داشتن در نزدیکی شهر، آسیب های زیادی را در بخش های زیست محیطی، بهداشتی و شهری دارد كه در آینده این مشكل بیشترخواهد شد.

گزارش: الهام رئوفی فر

عکاس: ابوطاب ندری