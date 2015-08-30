شمار مستمری بگیران تامین اجتماعی خراسان شمالی ۱۶ درصد افزایش یافت

سید احمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ۱۱۳ هزار و ۷۶۶ نفر از مستمری تامین اجتماعی خراسان شمالی بهره مند می شوند.

وی افزود: براین اساس، شمار مستمری بگیران تامین اجتماعی این استان در سال جاری ۱۶ درصد افزایش یافته است.

سیدی با اشاره به اینكه ماهیانه ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مستمری بگیران تامین اجتماعی استان پرداخت می شود، اظهار داشت: بخش اعظمی از هزینه های این سازمان برای پرداخت مستمری افراد تحت پوشش این سازمان هزینه می شود.

سرپرست اداره كل تامین اجتماعی خراسان شمالی در خصوص پرداخت بیمه بیكاری كاركنان موسسه میزان افزود: تاكنون هیچ رأیی از سوی اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعی استان در این خصوص به تامین اجتماعی خراسان شمالی اعلام نشده است.

سیدی در خصوص تمدید بیمه كاركنان شركت بهكده رضوی و مشكلات مالی موجود در این شركت نیز گفت: طبق توافقات انجام شده در صورت پرداخت ۱۰ درصد از حق بیمه كاركنان این شركت، بیمه آنان از سوی تامین اجتماعی تمدید می شود.

این مسئول با اشاره به برخورداری ۷۱ درصد جمعیت خراسان شمالی از بیمه تامین اجتماعی اظهار داشت: این سازمان خدمات خود را در سه بخش بیمه، درمان و اقتصادی ارائه می دهد.

سرپرست تامین اجتماعی استان با توضیح اقدامات این سازمان طی دو سال گذشته تصریح كرد: راه اندازی شعبه دوم تامین اجتماعی در بجنورد یكی از مهم ترین اقدامات است كه از دو ماه گذشته فعالیت خود را آغاز كرده است.

سیدی افتتاح كارگزاری بیمه تامین اجتماعی در شهرستان بجنورد، ارائه و دریافت لیست الكترونیكی افراد برخورداراز بیمه تامین اجتماعی استان و ... را از دیگر اقدامات تامین اجتماعی خراسان شمالی طی دوسال گذشته عنوان كرد.