انجام ۶۰ عملیات توسط بالگرد جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عادل شفیعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از سال ۱۳۸۶ راه اندازی شده است، اظهار داشت: با توجه به مرکزیت استان به عنوان معین ۴ استان غربی کشور ایلام، کردستان، لرستان و همدان با دارا بودن ویژگی هایی همچون کوهستانی بودن منطقه و بروز حوادث ناشی از تردد زیاد در محورهای مواصلاتی به شهر کرمانشاه و استان های همجوار همچنین وجود جاذبه های گردشگری و توریستی بودن منطقه این پایگاه درفرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه افتتاح و یک دستگاه بالگرد نیز در آن مستقر شد.

وی تاکید کرد: امداد رسانی سریع به حادثه دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و تصادفات جاده ای از مهمترین اهداف جمعیت هلال احمر است که همزمان با آغاز کار این بالگرد در استان تسریع در امر امداد رسانی به حوادث گوناگون به نحو قابل توجهی ارتقا پیدا کرده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه یاری رساندن به عموم مردم در تمام شرایط اعم از حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی، و... نیازمند تجهیزات کامل است، بیان کرد: از ابتدای آغاز به کار بالگرد هوایی هلال احمر استان ۶۰ سورت عملیات هوایی در قالب ۷۷۵ ساعت صورت گرفته است.

شفیعی خاطر نشان کرد: حضور در عملیات های اطفاء حریق، شرکت در مانورهای هفته هلال احمر و کاهش بالایای طبیعی، پوشش امدادی حضور رهبرمعظم انقلاب و رییس جمهور، شرکت در طرح های نوروزی و سفرهای تابستانی، پوشش امدادی مراسمات روز عرفه- تاسوعا و عاشورای حسینی- اربعین حسینی، انتقال زنان باردار در موارد اورژانسی، امداد رسانی به زلزله زدگان در مناطق مختلف و... که همه آنها جنبه امدادی داشته از جمله ارائه خدمات بالگرد هوایی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از ابتدای آغاز به کار تا کنون بوده است.