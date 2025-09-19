افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقویت ظرفیت‌های امدادی این جمعیت اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه در حال حاضر به یک فروند بالگرد سنگین میل مجهز شده است و با پیگیری‌های مستمر در تلاش هستیم تا یک دستگاه بالگرد سبک نیز برای انجام عملیات‌های کوچک و چابک از مرکز به هلال‌احمر کرمانشاه اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه برخورداری از تجهیزات نوین امدادی می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی ایفا کند، افزود: اختصاص بالگرد سبک در کنار بالگرد سنگین موجود، این امکان را فراهم خواهد کرد که هلال‌احمر کرمانشاه در شرایط مختلف از جمله عملیات امداد و نجات در کوهستان‌ها، مناطق صعب‌العبور و همچنین حوادث طبیعی، عملکردی مؤثرتر داشته باشد.

یگانه تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه به واسطه موقعیت جغرافیایی ویژه و همجواری با استان‌های غربی کشور، ظرفیت تبدیل شدن به مرکز منطقه‌ای امداد هوایی غرب کشور را داراست و می‌تواند مأموریت‌های امدادی در استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان و کردستان را به‌طور کامل پوشش دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت این ظرفیت خاطرنشان کرد: تقویت ناوگان هوایی هلال‌احمر در استان می‌تواند به کاهش زمان طلایی امدادرسانی، افزایش میزان نجات جان هموطنان در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و همچنین ارتقای سطح آمادگی استان در مدیریت بحران کمک کند.

یگانه در پایان یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های امداد هوایی کرمانشاه نه تنها یک سرمایه‌گذاری در جهت ایمنی و سلامت مردم استان است بلکه می‌تواند به الگویی برای ارائه خدمات سریع و مؤثر در سطح منطقه غرب کشور تبدیل شود.