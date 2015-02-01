۱۵۰ برنامه ویژه دهه مبارک فجر در پایگاه های سپاه قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محرمعلی والدی فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) اقبالیه روز یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر، که در سپاه قزوین برگزار شد اظهارداشت: پیروی از دین اسلام و قرآن کریم باعث شده نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی رشد کند و به بیداری ملل جهان کمک کند.

وی افزود: دهه فجر روزهای مبارکی است که باید نسل جدید از دستاوردهای آن آگاه شوند که در اوایل انقلاب چه فداکاری ها و ایثارگری هایی صورت گرفته که می توان از آن الگو گرفت و در امور استفاده کرد.

والدی عنوان کرد: انقلاب با اعتقادات و ایمان و باور مردم محقق شد و لازم است تمام برنامه ها نیز در میان مردم یعنی مساجد و پایگاه ها صورت گیرد و فرماندهان و بسیجیان پایگاه در مناسبت های مختلف ایام الله فضاسازی انجام دهند و مراسمی پر محتوا اجرا کنند.

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) قزوین با بیان اینکه حدود ۴۰ برنامه مهم در سطح حوزه استحفاظی ناحیه برگزار خواهد شد گفت: دیدار با خانواده شهداء، امام جمعه بخش ها، غبار روبی مزار شهداء، جشن انقلاب، هیئت عاشقان ولایت، مسابقات فرهنگی، ورزشی، نمایشگاه های تخصصی دهه فجراز جمله برنامه های اجرایی در این دهه است.

وی ازبرگزاری یادواره شهدای مدافعین حرم در روز پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه با حضور حجت الاسلام ابوترابی فردنائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مسجد توحید شهر اقبالیه خبر داد.

والدی همچنین اظهارداشت: یادواره شهدای شهرستان قزوین با حضور سردار حاجی زاده فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۱۸ بهمن ماه در سالن اجتماعات تربیت معلم شهر قزوین برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین به نقش رسانه ها در مقابلهد با تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت: بی شک رسانه یکی از ابزارهای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن است که با انعکاس برنامه های فرهنگی انجام شده در سطح پایگاه ها و حوزه ها می توان مردم را نسبت به واقعیت ها آگاه کرد.

شجاعی مهر: دهه فجر فرصت روشنگری اهداف انقلاب اسلامی است

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرزگفت: دهه فجر فرصت طلایی روشنگری اهداف انقلاب اسلامی برای نوجوانان و جوانان است تاآنها بدانند جمهوری اسلامی با استقامت و ایستادگی مردمان آزادی خواه این سرزمین به دست آمده است.

حجت الاسلام حسن شجاعی مهر، مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز در جلسه هم اندیشی بااصحاب رسانه گفت:برنامه‌های دهه فجر باید با انعکاس خبری مناسب در مطبوعات، صداوسیما و فضای مجازی مورد توجه اقشار مختلف مردم قرارگیرد تا با روشنگری افکار عمومی مانع از تاثیر رسانه های دروغ پرداز غربی شویم.

وی تاکید کرد: برنامه‌های دهه فجر باید خواستگاه استراتژیک انقلابی و گفتمان ولایت فقیه و رهبری باشد تا موجب تاثیر بیشتر در جوانان شوند چرا که گفتمان انقلابی جمهوری اسلامی برخواسته از حقیقت الهی و نهضت عاشورایی است که موجب پیروزی در برابر حکومت شاهنشاهی شد.

این مسئول افزود: در دهه فجرلازم است دستاوردهای انقلاب اسلامی را به همگان معرفی کنیم و مبارزه با جنگ نرم شبیخون فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی مهم ترین کاری است که آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا اثر تبلیغات رسانه های ضد اسلامی غربی را خنثی کنیم.

حجت الاسلام شجاعی مهر گفت: در نشست‌های بصیرتی و روشنگری دستاوردهای انقلاب اسلامی ضمن تبیین مشکلات فرهنگی و اجتماعی موجود در طول دوران انقلاب اسلامی مشکلات و توطئه های دشمنان را برای مردم تبیین خواهیم کرد تا بدانند توطئه هایی مانند فتنه ۸۸ و غائله های آشوب منافقان در ابتدای انقلاب به دنبال براندازی نرم این نظام بودند.

این مسئول تصریح کرد: بسیاری از افراد دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی را نادیده گرفته و برخی مشکلات موجود را بزرگ نمایی می‌کنند و این ظلم در حق نظام اسلامی است چرا که دستاوردهای بزرگ علمی، دفاعی و نظامی و استقلال حاکمیتی جمهوری اسلامی فراموش نشدنی است و عزت نظام اسلامی را مدیون خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی هستیم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان البرزضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر افزود:انقلاب اسلامی معجزه قرن ۲۱ و از مهم ترین رویدادهای قرن اخیر در حوادث سیاسی جهانی است که با حرکت به سوی پیشرفت های جهانی و ایجاد مدلی از حکومت مردم سالاری دینی زمینه های حکومت عدل جهانی را پی ریزی خواهد کرد.

حیدری گفت: بیش از ده ها برنامه در کمیته های مختلف مردمی و تخصصی بسیج و سپاه برای دهه فجر تدارک و برنامه ریزی شده است تا تمامی مردم و اقشار مختلف بسیج مردمی حضور فعالی در صحنه اجرای برنامه های دهه فجر داشته باشند و با اقتدار و مقاومت در برابر تهدید نظامی و شبیخون فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی ایستادگی خواهند کرد.

فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) در پایان گفت: وظیفه داریم با حضور پرشور خود در راه حمایت از رهبری و ولایت فقیه و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی قدم برداریم.

مصائبی: بسیاری از کشورها انقلاب اسلامی ایران را الگوی خود قرار داده اند

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین اظهارداشت: بسیاری از کشورها انقلاب اسلامی ایران را الگوی خود قرار داده اند و از آن الهام گرفته اند.

حجت الاسلام مصائبی روز یکشنبه در نشست هماهنگی سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین که به منظور برسی برنامه های راهیان نور، ستاد کنگره شهدا و دهه فجر با حضور مسئولین دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه های استان درسالن جلسات شهید حسن پور سپاه برگزار شداظهارداشت:انقلاب اسلامی به رهبری حکیمانه حضرت امام (ره) کشور استبداد زده ایران را تبدیل به کشوری مستقل و الهی کرد و مستکبران در مدت بسیار کوتاهی کلیه پایگاه های خود در این کشور را از دست دادند.

وی افزود: در حال حاضر دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا از روش های گوناگون چون اسلام هراسی، بسیج هراسی نظام اسلامی ایران را ساقط کند اما ایران اسلامی در طول ۳۶ سال عمر پربرکت خود نشان داد میتوان بدون جنگ و باحکومت برقلبها در مقابل قدرت ها ایستاد لذا بسیاری از کشورها انقلاب اسلامی ایران را الگوی خود قرار داده اند.

وی ادامه داد : دشمن امروز با ایجاد شبه و تردید در میان جوانان قصد دارد ارزش های ایرانی اسلامی را کم رنگ کند و در این شرایط شما دانشجویان بسیجی باید با حفظ و ارتقا بصیرت دیگران را نیز هشیار کنید.

این مسئول بیان کرد: پیشرفت هایی که امروز حاصل شده به سادگی به دست نیامده و مطمئن باشید اگر به خداوند توکل کنید خداوند نیز ما را یاری می کند و جای پایمان را محکم کرده و هراس را به دل دشمن می اندازد، اگر در دوران دفاع مقدس بهترین جوانان این مرز و بوم آینده و آرامش و خانواده و همه چیز خویش را رها کردند و به جبهه ها شتافتند تا انقلاب حفظ شود، اکنون وظیفه شماست تا آن را به صاحب اصلی آن برسانید.

در ابتدای این جلسه، مهدی برزگر مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر به تشریح برنامه های این سازمان پرداخت و عنوان کرد: فعالیت های این سازمان با جدیت بیشتر و برگزاری برنامه های متعدد و متنوع در آینده ادامه خواهد یافت.

۲۰۰ عنوان برنامه در دهه فجر در شهرستان البرز اجرایی خواهد شد

سرگرد علیرضا حیدری فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز گفت :بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه مختلف فرهنگی و بصیرتی در ایام مبارک دهه فجر توسط بسیج مختلف اقشار مردم و همچنین بسیج ادارات و کارگری اجرایی خواهد شد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز در نشست خبری اظهارداشت: از میان ۲۰۰ برنامه تعداد ۷۰ برنامه شاخص در نظر گرفته شده است که مهم ترین آنان تجدید میثاق و غبار روبی مزار شهدا، برگزاری یادواره شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و رزشی در سطح شهرستان البرز، افتتاح پایگاه های بسیج مردمی محلات و مساجد، برگزاری نشست های بصیرتی و آشنایی جوانان با نهضت انقلاب و دستاوردهای جمهوری اسلامی و تبیین جایگاه ولایت فقیه است.

وی تاکید کرد: وظیفه اصلی همه مردم به عنوان حافظان انقلاب اسلامی حفظ دستاوردها و ارزشهای انقلاب اسلامی و آرمان های امام خمینی (ره) است که جانانه در مقابل تهدیدهای نظامی و فرهنگی دشمنان ایستادگی کرده و اجازه ندهند کسی نسبت به مقدسات دینی و فرهنگی و مرزهای جغرافیایی کشور تعرضی کند.

این مسئول بیان کرد: حضور پرشور مردم در برگزاری برنامه های دهه فجر بسیار مورد تاکید است و ایام دهه فجر فرصت مغتنمی است تا بتوانیم دستاوردهای ارزشمند، استقلال و عزت عمومی نظام در برابر دشمنان انقلاب را به رخ جهانیان کشیده و به همگان ثابت کنیم که هیچ گاه دربرابر زورگویان تسلیم نخواهیم شد.

ربیعی: برای حفظ انقلاب همیشه آمادگی داریم

عیسی ربیعی فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام خمینی (ره) شهر محمدیه گفت: همه بسیجیان و دلدادگان انقلاب و نظام اسلامی همواره آماده جهاد و از خودگذشتگی برای دفاع از آرمان های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی هستند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام خمینی (ره) شهر محمدیه در دیدار شهردار، اعضای شورای شهر محمدیه و جمعی از بسیجیان و خانواده شهدا با حجت الاسلام سید حسن موسوی موینی امام جمعه محمدیه اظهارداشت: بسیجیان و جان برکفان پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر وهله ای پس از سالهای پرتلاطم انقلاب ثابت کرده اند در دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی هیچ هراسی از قدرت های استکباری و شرق و غرب دنیا ندارند و آماده جهاد هستند.

وی تاکید کرد: فلسفه بزرگداشت ایام مبارک دهه فجر و تجدید دیدار با علما و ائمه جمعه اعام آمادگی و بستن پیمانی دوباره با رهبر معظم انقلاب و اعلام حضور برای صیانت از ارزشهای انقلابی و آرمانهای امام خمینی (ره) است که مسیر حقیقت حکومت دینی را نمایان کرد.

ربیعی تصریح کرد : بسیجیان و عموم دلسوزان انقلاب با ولایت فقیه و ارزشهای انقلاب اسلامی پیمانی دوباره می بندند تا زمانی که پرچم حکومت جهانی را به دست صاحب واقعی حکومت عدل جهانی بسپاریم.

وی در پایان گفت: ولایت فقیه از اصول انقلاب اسلامی است که موجب پایداری و استقامت نظام اسلامی شده و در سالهای پس از انقلاب همواره رهبری معظم انقلاب در برابر زیادی خواهی های دنیای استکباری غرب ایستادگی کرده و هیچ گاه در برابر غربی ها تسلیم نشده اند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی موینی امام جمعه محمدیه ضمن تبریک فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی را بزرگترین نعمت برای مردم دانست و تاکید کرد: این انقلاب مرهون خون شهداست وهمه باید از آن صیانت کنیم.

وی گفت: روزهای پرشور انقلاب اسلامی هرگز فراموش نخواهد شد و جشنهای این ایام بهترین فرصت برای یادآوری روزهای حماسی انقلاب است.

حجت الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوند گفت: آرمان بزرگ انقلاب اسلامی تمدن سازی دینی و ایجاد حکومت عدل اسلامی است و هدف عالیه جمهوری اسلامی ایران شکل گیری تمدن اسلامی در سطح جهانی است.

امام جمعه الوند در دیدار با مسئولین ادارات و دستگاه های دولتی و قضایی و فرماندهان انتظامی و نظامی گفت: آرزوهای انقلابی هر ملتی رسیدن به قله های پیشرفت و فتح آرمان های ارزشمند راهبردی است.

وی تاکید کرد: ایجاد تمدن اسلامی بزرگترین آرمانی است که حضرت امام خمینی (ره) برای آن قیام کردند تا موجب عدالت گستری و ایجاد حکومتی مردم سالار شوند.

این مسئول تصریح کرد: نظام اسلامی به دنبال ایجاد حکومتی مردم سالار و دینی است که بتوان در جامعه فضایی را ایجاد کرد تا علاوه بر تامین رفاه مردم از بعد روحانی و معنوی نیز به رشد دست پیدا کنند.

حجت الاسلام طهماسبی افزود: انسان در فضایی می تواند به رشد همه جانبه دست پیدا کرده و به هدفی که خداوند برای وی ترسیم کرده برسد که جامعه ای عدالت محور و حکومتی عادلانه در راس امور باشدو جمهوری اسلامی نیز بدنبال رسیدن به این هدف بزرگ است که تحقق آن نیازمند تلاش همه جانبه و مشارکت مردم است.

وی تصریح کرد: جامعه ای می تواند به سوی پیشرفت حرکت کند که از مصادیق عملیاتی راهبردی پیشرفت اسلامی برخوردار باشد و از نظر علمی و تکنولوژی عقب نماند زیرا تعالیم اسلامی هیچ گاه کشوری مسلمان را که دچار ضعف باشد قبول ندارد.

حجت الاسلام طهماسبی گفت: همه مسئولین موظف هستند تا با حفظ وحدت، همدلی وهمبستگی تحت زعامت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی صادقانه و دلسوزانه و متعهد به مردم خدمت کرده و وظیفه را در برابر نظام و مردم به خوبی انجام دهند.