۴۵۰ هزار مسكن مهر در دولت يازدهم تكميل شد/پايان مسكن مهر در سال۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی چهارشنبه شب در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان، عنوان کرد: سیاست دولت یازدهم تکمیل پروژه مسكن مهر است و رئیس جمهوری هم بر کمک همه برای اتمام این پروژه تاکید داشته است اما وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر نیست این حجم از کار را انجام دهد.

وی با بیان اینكه قانون اساسی دولت ها را برای فراهم کردن زمینه مسکن دار شدن مردم مکلف كرده است، افزود: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید و طی یک سال و نیم اخیر ۴۵۰ هزار واحد مسكن مهر تكمیل شده و در مجموع تا پایان امسال به بهره برداری می رسد كه جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیون نفر تحت پوشش این واحدها قرار می گیرند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر افزود: برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسكن مهر جلسات متعدد برگزار کرده ایم که بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تامین خدمات زیربنایی طرح مسكن مهر در كشور نیاز داریم.

اصغری مهرآبادی تصریح كرد: برای تامین خدمات خدمات روبنابی مسكن مهر در كشور همچون مدرسه، مسجد و کلانتری و سایر موارد نیز پنج هزار میلیارد تومان نیاز است و انتظار داریم همه به این پروژه بزرگ كمك كنند.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: از مجموع دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسكن مهری كه ساخت آن در كشور آغاز شد تاكنون كار ساخت یك میلیون و ۷۲۰ هزار واحد به اتمام رسیده و یك میلیون و ۳۰۰ هزار واحد افتتاح شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر خاطرنشان كرد: در دهه فجر سال جاری برای افتتاح ۲۰۰ هزار واحد مسكن مهر در سراسر كشور برنامه ریزی شده بود كه با هفت هزار واحدی كه در هرمزگان به بهره برداری می رسد تعداد واحدهای افتتاح شده به ۱۱۱ هزار می رسد و مابقی نیز تا پایان سال ۹۳ افتتاح می شود.

اصغری مهرآبادی اظهار داشت: برنامه وزارت راه و شهرسازی اتمام پروژه مسكن مهر تا پایان سال ۹۴ است اما به احتمال فراوان بیش از ۹۰ درصد این واحدها تا پایان ۹۴ تكمیل می شود و مقدار باقی مانده در سال ۹۵ تكمیل و این طرح به اتمام خواهد رسید.