رایزنی گروههای سیاسی یمن برای تشکیل شورای ریاستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از برخی منابع آگاه از برگزاری نشست گروههای سیاسی یمن برای بررسی طرح تشکیل یک شورای ریاستی برای اداره امور این کشور در دوران خلاء ریاست جمهوری که چندی است بر اوضاع سیاسی یمن سایه افکنده خبر داد.

این در حالی است که «جمال بن عمر» نماینده سازمان ملل در امور یمن اخیرا اعلام کرد که گروههای سیاسی یمنی بر تشکیل یک شورای انتقالی با مشارکت همه گروهها برای برون رفت از بحران اخیر به توافق رسیده اند.

بر اساس این گزارش شورایی تحت عنوان شورای انتقالی مردم یمن تشکیل خواهد شد و در کنار پارلمان یمن در قالب «شورای ملی» فعالیت می کند.