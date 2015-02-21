به زودی دو مجموعه ورزشی کارگری در استان تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیین افتتاح مجتمع ورزشی کارگران شهرستان پاکدشت با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد لطفی نژاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، فرهاد بشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مسئولان و مدیران اجرایی برگزار شد.

مجموعه ورزشی پنج هزار نفری کارگران شهرستان پاکدشت پس از انتظار هفت ساله مردم و مسئولان و با پیگیری های به عمل آمده و مساعدت دولت آماده بهره برداری قرار گرفت و امروز به صورت رسمی در اختیار مردم این منطق گذاشته شد.

احمد لطفی نژاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در مراسم افتتاح این پروژ با اشاره به نقش کارگران در تولید و رونق فعالیت های اقتصادی اظهار داشت: کارگران همواره از جمله عناصر و مولفه های رونق اقتصادی و تولیدی در کشور محسوب می شوند.

اعتبار ۴۷میلیارد ریالی برای افتتاح مجتمع ورزشی کارگران پاکدشت

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به دغدغه مسئولان برای اتمام پروژ مجموعه ورزشی پنج هزار نفری کارگران پاکدشت افزود: پروژه مجموعه ورزشی کارگران پاکدشت از جمله پروژه های مهم کارگری در استان تهران محسوب شده که امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره برداری رسید.

این مسئول عنوان کرد: این مجتمع ورزشی از امکانات متعددی برخوردار است به طوری که این ورزشگاه دارای زمین چمن طبیعی به مساحت دو هزار و صد مترمربع، یک سالن ورزشی چند منظوره با هفت هزار مترمربع مساحت و همچنین ساختمان اداری و خدماتی می باشد که قطعا در رشد و توسعه ورزش های کارگری موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه این مجتمع ورزشی به صورت چند منظوره طراحی و در اختیار کارگران این منطقه قرار خواهد گرفت به طوری که با تمهیدات اندیشیده شده رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، کشتی و ورزش های رزمی در این مجمتع قابل آموزش و استفاده است.

دولت یازدهم به پروژه های نیمه تمام توجه ویژه دارد

لطفی نژاد اضافه کرد: این پروژه مهم کارگری استان تهران از سال ۸۶ کلنگ آن بر زمین زده شد اما در طول سالهای بعد به علت کمبود منابع مالی و عدم تخصیص اعتبارات لازم متوقف شد اما خوشبختانه با مساعدت مسئولان دولت تدبیر و امید این مجموعه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال امروز به صورت رسمی به بهره برداری رسید.

این مسئول عنوان کرد: دولت یازدهم توجه خود را به پروژه های نیمه تمام و عقب افتاده معطوف کرده است و به همین خاطر پس از مساعدت لازم برای افتتاح مجتمع ورزشی کارگران پاکدشت، دو مجموعه ورزشی نیز در آینده ای نزدیک ویژه کارگران در شهرستان های دماوند و فیروزکوه آماده بهره برداری خواهد شد.

وی بیان داشت: قطعا گسترش امکانات ورزشی برای کارگران زمینه ایجاد شور و نشاط را در میان آنان فراهم می اورد و به همین دلیل تلاش می شود که امکانات بیشتری برای جامعه کارگری فراهم شود.