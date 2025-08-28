افتتاح فاز سوم مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فاز سوم مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران کرمانشاه پیش از ظهر پنجشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کرمانشاه، معاونان وزیر و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی رسماً افتتاح شد.

این مجموعه بزرگ ورزشی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۶۲۰۰ مترمربع احداث شده و یکی از طرح‌های مهم رفاهی و اجتماعی استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، پس از سال‌ها انتظار و با تکمیل فاز سوم خود، اکنون به‌طور کامل در اختیار کارگران و شهروندان قرار گرفته است. در فاز جدید این مجموعه امکانات متنوعی برای رفاه و استفاده ورزشکاران و خانواده‌ها پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد سه سالن ورزشی با مجموع مساحت ۸۲۰ مترمربع، ۹ سوئیت اقامتی ویژه ورزشکاران با زیربنای هر واحد ۶۰ مترمربع، یک رستوران مجهز با زیربنای هزار مترمربع، دو طبقه تجاری با مجموع مساحت ۱۵۰۰ مترمربع اشاره کرد.

با بهره‌برداری از این طرح، برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و برای بیش از ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است که این امر می‌تواند در بهبود وضعیت اشتغال و رونق اقتصادی استان نیز مؤثر باشد.

این مجموعه ورزشی و خدماتی با تلاش و همت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه احداث شده و به‌عنوان یکی از مراکز شاخص فرهنگی، رفاهی و ورزشی در غرب کشور، ظرفیت میزبانی از رویدادهای ورزشی و فرهنگی متنوع را خواهد داشت.