چرا اهواز پایتخت کتاب ایران شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران در نخستین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب دقایقی پیش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی و نیز مسئولان شهری 10 روستای دوستدار کتاب و 10 شهر نامزد پایتخت کتاب در کتابخانه ملی ایران آغاز شد.
بر اساس این گزارش، از بین پنج شهر راه یافته به مرحله نهایی طرح پایتخت کتاب ایران شامل شهرهای یزد، بوشهر، گنبد کاووس، نیشابور و اهواز ـ مرکز استان خوزستان به عنوان اولین پایتخت کتاب ایران معرفی شد.
به این ترتیب اهواز که در روزهای اخیر بیشتر با ریزگردها به صدر اخبار میآمد، این بار با عنوان پرافتخار «پایتخت کتاب ایران» به صدر خبرها بازگشت.
بر اساس بیانیه هیات داوران پایتخت کتاب ایران، اهواز به دلیل ارائه برنامههای نوآورانه، مشارکت جویانه، موثر و منسجم و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، تشکلهای مردمی، صنایع و مراکز ورزشی و فرهنگی، لوح افتخار وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو را دریافت کرد.
این لوحهای پر افتخار به مدیرکل فرهنگ و ارشادا اسلامی و شهردار اهواز و به نمایندگی از مردم کتابدوست این شهر تقدیم شد.
همچنین شهر یزد به دلیل استفاده از ظرفیتهای بومی و رویکرد مشارکتجویانه در تدوین برنامههای ویژه پایتخت کتاب ایران، شهر بوشهر به دلیل ارائه برنامههای نوآورانه، مشارکتجویانه و مردمی، استفاده از ظرفیتهای بومی در تدوین برنامههای ویژه پایتخت کتاب ایران، شهر گنبد کاووس به دلیل ارائه برنامههای نوآورانه، کم هزینه و مردمی و استفاده از ظرفیتهای محلی در تدوین برنامههای ویژه پایتخت کتاب ایران و شهر نیشابور به دلیل برنامههای نوآورانه، مشارکت جویانه، منسجم و استفاده از ظرفیتهای صنعتی، فرهنگی و هنری در تدوین برنامههای ویژه پایتخت کتاب ایران، لوح تقدیر وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو را به عنوان شهرهای تقدیری طرح پایتخت کتاب ایران دریافت کردند.
این لوحها به رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهردار شهرهای یاد شده تقدیم شد.
گزارش کامل نخستین جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران متعاقبا ارسال میشود.
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