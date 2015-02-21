«اهواز» نخستین پایتخت کتاب ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی تا دقایقی دیگر نام اولین پایتخت کتاب ایران طی مراسمی با حضور مقامات عالی رتبه کشوری در کتابخانه ملی ایران معرفی خواهد شد که، طبق اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر اهواز این عنوان را به خود اختصاص داده است.

محمد سُلگی دبیر طرح پایتخت کتاب ایران پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند داوری طرح‌های ارسالی ۶۳ شهر از ۲۲ استان کشور برای این رقابت سراسری، گفته بود: داوری مرحله اول مطابق بیش از ۱۰ شاخصی که در فراخوان طرح پایتخت کتاب ایران اعلام شده بود و طبق یک فُرم مشخص داوری، انجام شد. بدیهی است پیش از شروع فرآیند داوری، یک مرحله ریزش آثار را داشتیم که مربوط به طرح‌هایی بود که طبق شاخص‌ها تهیه و ارائه نشده بودند. در مرحله داوری مقدماتی، طرح مربوط به هر شهر از سوی چندین داور ارزیابی شد و بر این اساس به طرح‌ها نمره داده شد.

به گفته وی، داوری مرحله مقدماتی طرح پایتخت کتاب ایران بر عهده بهروز فتحی، علیرضا كرمانی، حجت‌الله غلامعلی، ابوالقاسم مقیمی عراقی و دبیر طرح (محمد سُلگی) و داوری مرحله نهایی هم بر عهده محمدرضا توكل صدیقی (نماینده اتحادیه ناشران و كتاب‌فروشان تهران)، محسن حاجی زین‌العابدینی (نماینده انجمن كتابداری و اطلاع‌رسانی ایران)، محمدرضا سعید‌آبادی (دبیركل كمسیون ملی یونسكو)، سیدرضا صالحی‌امیری (مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی)، سیدعباس صالحی (معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی)، علیرضا مختارپور (دبیركل نهاد كتابخانه‌های عمومی) و احمد مسجدجامعی (وزیر پیشین ارشاد اسلامی و عضو شورای شهر تهران) بوده است.

اهواز اولین شهر ایران است که این عنوان را به خود اختصاص می‌دهد.

گزارش کامل مراسم معرفی نخستین پایتخت کتاب ایران متعاقبا منتشر خواهد شد.