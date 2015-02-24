شورای امنیت تجاوز اخیر ترکیه به سوریه را محکوم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزارت امور خارجه سوریه در نامه هایی به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد خواست که حمله ترکیه به اراضی سوریه را محکوم کند.

در این نامه ها آمده است: حمله ترکیه به سوریه نقض آشکار حاکمیت جمهوری عربی سوریه محسوب می شود.

سوریه معتقد است اقدام یکجانبه دولت ترکیه در تخلیه مقبره شاه سلیمان در اراضی سوریه بدون هماهنگی با دمشق قابل توجیه نیست و در راستای تجاوز به امنیت ملی دولت سوریه محسوب می شود.

سوریه همچنین اعلام کرد که سیطره ترکیه بر اراضی سوریه از روستای مرزی «اشمه» و برافراشتن پرچم ترکیه در آن برای انتقال مقبره شاه سلیمان به نوعی اشغال اراضی سوریه به شمار می رود.

وزارت خارجه سوریه به این نکته اشاره کرد که در تجاوز ترکیه به اراضی سوریه هماهنگی میان نیروهای ترک و داعش وجود داشت زیرا تروریست های داعش هدف حمله نظامیان ترکیه قرار نگرفتند.