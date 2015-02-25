بوشهر آماده میزبانی از مسافران نوروزی/ایجاد تورهای گردشگری نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی در بخش گردشگری است که برخورداری از سواحل طولانی به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری در این استان مورد نظر گردشگران و مسافران نوروزی قرار گرفته است.
هر ساله گردشگران متعددی از استان های مختلف کشور خود را به بوشهر میرسانند تا از ظرفیتهای گردشگری این استان بهره بگیرند و روز و یا روزهایی را در کنار ساحل زیبای خلیج فارس در استان بوشهر به استراحت بپردازند.
معرفی ظرفیتها و نقاط گردشگری بوشهر به عنوان یکی از اولویتها باید در برنامه قرار بگیرد تا گردشگران بتوانند دسترسی آسانتری به این نقاط داشته باشند. همچنین باید امکانات مناسب برای حضور گردشگران در این شهر فراهم شود.
امسال نیز دستگاههای مختلف در استان بوشهر خود را آماده و مهیای حضور گردشگران کردهاند و این روزها شاهدیم که همه استان برای میزبانی از مسافرانی نوروزی بسیج شده است و تلاشها شتاب گرفته است.
ایجاد پایگاههای اطلاعرسانی نوروزی در چهار نقطه شهر بوشهر
اکبر توسلی معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور شناساندن ظرفیتهای گردشگری بوشهر به مردم نقاط مختلف کشور برنامهریزی خوبی صورت گرفته است و تلاش داریم تا از فرصت نوروز برای معرفی این ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم.
وی از ایجاد پایگاههای اطلاعرسانی نوروزی در چهار نقطه شهر بوشهر برای ایام نوروز خبر داد و اذعان داشت: تهیه نقشه مسیریابی در همین راستا صورت می گیرد تا افراد دسترسی راحتتری به نقاط مورد نظر خود در بوشهر داشته باشند.
تورهای گردشگری نوروزی و بوشهرشناسی راهاندازی میشود
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر از راهاندازی تورهای گردشگری نوروزی و بوشهرشناسی خبر داد و بیان داشت: این تورها توسط شهرداری بوشهر برای معرفی نقاط مهم گردشگری بوشهر راهاندازی میشود.
وی از ایجاد نمازخانههای ویژه کمپینگها و پارکهای ساحلی برای برپایی نماز جماعت در ایام نوروز خبر داد و افزود: بخش آمار و نظرسنجی برای بررسی کیفیت و وضعیت ارائه خدمات ایجاد میشود تا در سالهای بعد بتوانیم با رفع نقاط ضعف، عملکرد بهتری داشته باشیم.
اجرای طرح پزشک سلامت در کمپینگها
توسلی همچنین از اجرای طرح پزشک سلامت در کمپینگها توسط دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و اذعان داشت: به منظور تامین آب شرب مورد نیاز گردشگران نیز شش مخزن آب شرب ۱۰ هزار لیتری و پنج تانکر آبرسانی با کمک دستگاههای ذیربط خدماترسانی خواهند کرد.
وی تاکید کرد: تلاش و برنامهریزی ما در این راستا است که فضای شهر و نوار ساحلی و پارکهای محلهای و فضای سبز مرکز استان را آماده و مهیا برای حضور مهمانان نوروزی شود.
ایجاد جذابیت در چهره بوشهر/ معرفی ظرفیتهای بوشهر
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر نیز به خبرنگار مهر گفت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش گردشگری است و مسافران زیادی به استان میآیند که برنامهریزی کردهایم تا این مسافران و گردشگران بتوانند به خوبی از خدمات استان بهرهمند شوند و همه دستگاهها در این زمینه بسیج شدهاند.
محمدحسن باستی به جذابیتهای بخش ساحلی استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: این جذابیتها جنبه ملی و فراملی دارند و تلاش داریم تا به خوبی این ظرفیتها معرفی شود و در کنار آن، به جذابشدن سیمای شهرها به ویژه در مبادی ورودی نیز توجه ویژهای داشتهایم.
وی از تبدیل مناطق شهری و روستایی دارای جذابیت گردشگری به منظرهای چشم نواز برای مسافران نوروزی خبر داد و اذعان داشت: بهسازی و بازسازی ورودی شهرها، پیاده روها و مکان های عمومی نیز با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
امنیت، سلامت و تردد آسان طی ایام نوروز در بوشهر فراهم است
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: شهرداری نیز به عنوان مسئول اصلی کمپینگهای نوروزی نقش بسیار مهمی در ایام نوروز دارند و باید تلاش شود تا بهترین خدمات در این ایام ارائه شود.
وی از استقرار درمانگاه، ایستگاه آتشنشانی و مراکز عرضه مایحتاج در کمپینگهای نوروزی خبر داد و گفت: برای موضوعاتی همچون امنیت، سلامت و تردد آسان در ایام نوروز اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم و طرحهای خوبی در این زمینه اجرا میشود.
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