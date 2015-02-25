ویژه مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س)در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئت مکتب الزهرا ،پنج شب نخست ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)از امشب ۶ اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشاء در محل منزل شخصی استاد ولی الله کلامی زنجان شاعر اهل بیت(ع) واقع در شهرک انصاریه، گلستان هشتم برگزار خواهد شد.

شب نخست برنامه سوگواری شهادت حضرت زهرا(س)با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی و همچنین مداحی حاج محمودی کریمی، حاج سید مهدی میرداماد، حاج امین مقدم برگزار خواهد شد.

برنامه شب دوم نیز با سخنرانی حجت الاسلام میزا محمدی و با مداحی حاج داود علیزاده و حاج مرتضی حیدری برگزار می شود در شب سوم آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران به سخنرانی خواهند شد و حاج محمدباقر تمدنی و حاج جواد رسولی در عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)مداحی خواهند کرد.

سخنران شب چهارم حجت الاسلام خدیری و مداحان حسین سیب سرخی و حسین عینی فرد و طاهر رحیمی خواهند بود.

حجت الاسلام علی خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در شب پنجم به سخنرانی خواهند پرداخت در این شب نیز حاج مهدی خادم آذریان و حاج اصغر گنج خانلو به مداحی خواهند پرداخت.

همچنین امسال بعد از برگزاری برنامه سخنرانی شاعران جوان ویزه برنامه شعرخوانی را اجرا خواهند کرد.

ویژه برنامه های پنج شب دوم نیز از شب دوشبه یازدهم اسفندماه در محل مکتب الزهرا(س) تکیه حاج نورزلر بعد از نماز مغرب و عشا خواهد بود.

در شب یازدهم اسفندماه ائین عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام میر یعقوب موسوی و با مداحی حاج سید یوسف شبیری و حاج ولی الله کلامی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام جعفر رحیمی امام جمعه ابهر سخنران شب دوازهم اسفندماه خواهد بود که در این شب حاج حسن بیات و استاد حاج غلامرضا عینی فرد به مداحی خواهند پرداخت.

همچنین در شب سیزده هم اسفندماه حجت الاسم متین نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) زنجان سخنرانی خواهد داشت و در این شب عزداران از مداحی حاج مهدی رسولی و حاج شهروز اردبیلی بهره خواهند برد.

سخنران شب چهاردهم اسفندماه نیز حجت الاسلام حسنی نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی استان زنجان است و حاج علیرضا بیگدلی وو حاج محسن رستگار به مداحی خواهند پرداخت.

در آخرین شب عزاداری شهادت حضرت فاطه زهرا(س) عزداران حسینی بعد از سخنرانی حجت الاسلام محبی از مداحی حسن بهرامی و کاظم غفاری تبریزی بهره خواهند برد.

همچنین دسته عزدارای مکتب الزهرا ساعت ۱۵.۳۰ روز چهارشنبه از محل تکیه حاج نوروزلر برگزار خواهد شد.