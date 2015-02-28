مصرف آب در کشور دو برابر حد استاندارد است/ تهدید خشکسالی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری قبل از ظهر شنبه در همایش مدیریت بهره وری آب در کشاورزی که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه باید به شرایط امروز آب کشور توجه کنیم، اظهار کرد: امروزه طبیعت خودش را بر ما تحمیل می‌کند و اشتباهات ما در گذشته ریشه بر تیشه این تمدن کهن ایران می‌زند.

وی با اشاره به اینکه نظام‌های مرتبط با آب کشور در زمینه بحران آب در مناطق کم آب چاره بیاندیشند، ادامه داد: این سرزمین با ادامه روند موجود ۲۰ سال دیگر خالی از سکنه می‌شود، اصولا نظام‌های تخصصی باید مباحث تخصصی را بیان کنند.

دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به اینکه سازمان‌های خصوصی باید حرف‌هایشان را صریح و بی‌پرده بیان کنند، افزود: بخش‌های خصوصی پیشنهادات خود را واضح بیان کنند، تا تصمیم سازان کشور اشتباهات خود را جبران و به طور جدی در مورد مسئله آب فکر کنند.

استفاده بیش از حد استاندار جهانی مصرف آب‌های تجدید پذیر

کلانتری با اشاره به اینکه چند سال پیش به مسئولان نامه نوشتم که این سرزمین با بهره برداری بی‌رویه از سفره‌های زیر زمینی، به ایران ترسیم شده ۱۴۰۴ نمی‌رسد، عنوان کرد: امروزه راحت مشکلات آب را به گردن طبیعت می‌اندازیم، اگر در ۲۰ سال گذشته درست و عالمانه در مورد مصرف آب فکر می‌کردیم، تغییر اقلیم نباید این مصیبت‌ها را به وجود می‌آورد.

وی اظهار کرد: امروزه افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و استفاده بد از این تکنولوژی به سهم خود ما را دچار مشکلاتی در زمینه مصرف آب کرده است.

دبیرکل خانه کشاورز ابراز کرد: کشورهایی که ۲۰ درصد از آب‌های تجدید پذیر را استفاده می‌کنند از خطر کم آبی و بی‌آبی مصون هستند.

وی تصریح کرد: از دید سازمان ملل و طبق استاندارهای بین الملل کشورهایی که ۲۰ تا ۴۰ درصد از آب‌های تجدید پذیر را استفاده می‌کنند، اگر علمی برخورد نکنند، با خطر مواجه می‌شوند.

کلانتری با اشاره به اینکه کشورهایی با مصرف بیش از ۴۰ درصد از آب‌های تجدید پذیر وارد بحران می‌شوند، ادامه داد: دو کشور بالای ۴۰ درصد از آب‌های تجدید پذیر استفاده می‌کنند یکی مصر با ۴۶ درصد مصرف و دیگری ایران است که بین ۸۰ تا ۹۶ درصد از آب‌های تجدید پذیر استفاده می‌کند.

دبیرکل خانه کشاورز ایران با بیان اینکه وزارت نیرو باید میزان مصرف آب در کشور را مشخص کند و میزان آبهای تجدیدپذیر در کشور ۹۹ میلیارد مترمکعب است، گفت: اگر به استانداردهای بین المللی توجه کنیم باید سالانه ۴۰ میلیارد متر مکعب از آب‌های کشور را استفاده کنیم.

کلانتری با بیان اینکه ضریب امنیت غذایی ما زیر ۵۰ درصد رسیده، تصریح کرد: ایران ۱۴۰۴ باید اقتصاد اول منطقه شود و در شرایطی این اتفاق می‌افتد که تولید ناخالص ملی ما ۱۵ هزار دلار شود.

دبیرکل خانه کشاورز ایران بیان کرد: طبق برنامه ۱۴۰۴ اگر بخواهیم به ۱۵ هزار دلار تولید ناخالص ملی برسیم باید سهم آب صنعت به ۱۵ میلیارد متر مکعب برسد که سهم بخش کشاورزی از این میزان هزار دلار معادل ۶ تا ۷ درصد است.

تجدید ساختار در همه زیر بخش‌های کشاورزی

وی ادامه داد: اگر نخواهیم به ۴۰ درصد بهره‌وری از آب‌های تجدید پذیر برسیم، کشور و تمدن ما نابود خواهد شد و در واقع به حقوق نسل‌های بعد تجاوز می‌کنیم.

دبیرکل خانه کشاورز ایران با تاکید بر اینکه باید هرچه سریع‌تر برای رسیدن به این ۴۰ درصد تلاش کرد، اضافه کرد: بخش کشاورزی ۸۸ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کند و باید ۶۰ میلیارد مترمکعب مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد.

کلانتری ابراز کرد: برای تحقق این مسئله نیاز به تجدید ساختار در همه زیربخش‌های کشاورزی در کشور داریم که در این راستا قوانین و سیاست‌های ۳۰ سال گذشته تغییر یابد و نیاز‌ها در راستای منافع ملی کشور و توسعه پایدار به قانون تبدیل شود.

دبیرکل خانه کشاورز ایران با اشاره به ساخت بی رویه سدها و مصرف بیش از حد از سفره‌های زیر زمینی آب، اضافه کرد: اول باید ایران را حفظ کنیم ولی کسی پاسخگوی مسئله آب نیست.

وی در پایان اعتمادسازی دولت برای جلب مشارکت عمومی، مطالبه حقوق شهروندی مردم از دولت، عدم سوء استفاده شخصی و سازمانی از شرایط موجود، آگاه سازی کشاورزی و ارائه آموزش به آنان را از راهکارهای نجات ایران از خشکسالی عنوان کرد.