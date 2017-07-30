به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری در جلسه شورای مرکزی خانه کشاورز ایران اظهارداشت: کشاورزان اولین قربانیان بحران آب در کشور هستند که حاکمیت و منافع ملی ما نیز در ادامه به مخاطره خواهد افتاد.

دبیر کل خانه کشاورز از دولت دوازدهم خواست در جهت سر و سامان دادن به وضع آب کشور برآید و تاکید کرد: کشور نباید به بهانه حمایت از کشاورزان منافع ملی را نادیده بگیرد.

کلانتری از نمایندگان کشاورزان به عنوان اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز خواست خودشان برای حفظ حاکمیت و منافع ملی نهضتی به پا کنند و پیشقدم شوند و راهکار های حفاظت منابع آبی کشور را تهیه و برای اجرا به دولت پیشنهاد دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مگر نسل آخر ساکن در این سرزمین هستیم؟ مرگ فرزندان ما سهمی برای زندگی در این کشور ندارند که این چنین بی محابا برای مصرف بیشتر آب به بهانه توسعه کشاورزی و صنایع آب بر که او آن را در شرایط حاضر «جنایت» خواند و یا حفظ وضع موجود برنامه می دهیم؟

کلانتری افزود: در حالیکه کارشناسان مطلع و فهیم منابع آب اعتقاد دارند وزرای کشاروزی و نیروی آینده برای تعادل بخشی حداقل در طول چهار سال باید ۳۰ میلیارد متر مکعب استحصال آب را کم کند، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای برنامه ششم ۴۰ میلیارد متر مکعب افزایش مصرف پیش بینی شده است.

کلانتری با ذکر این نکته که یکی از غیرکارشناسی ترین مصوبات مجلس در بخش کشاورزی مسائل مربوط به مصرف آب در برنامه ششم است، گفت: با ادامه وضع موجود تا سال ۱۴۱۵ در غیر از ۴ یا ۵ استان کشور، اثری از کشاورزی نخواهد بود.

وی در ادامه افزود: هنوز خیلی ها مشکل بحران آب را باور ندارند و کشور با آینده آبی تاریک روبرو است و می توان گفت که در این زمینه برای کشور آینده ای قابل پیش بینی نیست.

وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: مثل روز روشن است که بزودی جز ۵ استان کشور، باقی استانها حتی برای آب شرب نیز مشکل خواهند داشت و آب مورد نیاز خود را به صورت غیر معمول تامین خواهند کرد.

کلانتری با بیان اینکه جمع تولیدات کشاورزی کشور ۴۰ میلیارد دلار است که فقط ۹ درصد تولید ناخالص داخلی است، افزود: برای تامین این تولیدات به مرور حاکمیت کشور از دست می رود.