وانت بارهای مسدود کننده معابر جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهای که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور معاون خدمات شهری شهرداری کرج، نماینده دادستان، نماینده دستگاه قضا و شهرداران مناطق ۲، ۵ و ۷ در دفتر شهردار کرج برگزار شد، ساماندهی دستفروشان به ویژه وانت بارها با سرعت و جدیت بیشتر مورد تاکید و توجه قرار گرفت.
در این نشست شد گردید زمان ۱۵ روزهای برای اطلاع رسانی به وانت بارهای فروشندهای که به صورت ثابت در یک مکان مستقر هستند در نظر گرفته شود.
ظرف ۱۵ روز با نصب بنر و استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی در خیابانهای پرتراکم از حیث وجود وانت بارهایی که اقدام به سد معبر میکنند، این موضوع اعلام میشود.
پس از آن با هماهنگی شهرداری، نیروی انتظامی، مقام قضائی و اداره راهنمایی و رانندگی خودروهای متخلف به پارکینگ منتقل خواهند شد.
طبق تصمیمات این ستاد خودروی متخلف در مرحله نخست به مدت دو هفته به پارکینگ منتقل میشود و در صورت تکرار تخلف، این زمان به یک ماه افزایش مییابد.
خیابانهایی همچون ۴۵ متری کاج، شهید بهشتی، بلوار حدادی و جاده محمدشهر از جمله نقاطی هستند که وانت بارهای میوه فروش سد معبر بسیاری را در آنها ایجاد کردهاند که مصوبات این جلسه بیشتر در این نقاط به اجرا در خواهد آمد.
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