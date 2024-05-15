به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از عواملی که سبب شد سطح تولید کمی تایر افزایش یابد این بود که قیمت افزایش پیدا کرد. تولیدکنندگان در حوزه دولتی بر سر موضوع قیمت مشکلاتی داشتند که با این افزایش کمی شرایط بهتر شد.

وی در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: قیمت قدیم لاستیک در سایز ۱۳، ۷۷۰ هزار تومان بود که اکنون به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است. لاستیک در سایز ۱۴ نیز از یک میلیون و ۱۸ هزار تومان به یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.

امیدوار ادامه داد: لاستیک در سایزهای ۱۵ و ۱۶ به بالا که مصرف کمتر است، واحدهای صنفی متأسفانه رسوب کالا دارند و مجبورند زیرِ قیمت مصوب محصول خود را عرضه می‌کنند؛ ما به عنوان متولی بخش بازار و خصوصی از دولت می‌خواهیم در شرایطی که تولیدکننده نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، اجازه واردات دهند تا تعادل بازار برهم نخورد و التهاب در بازار ایجاد نشود؛ این توانایی در بخش خصوصی وجود دارد. اصل بازار بر این است که در شرایط و مقطعی که تولید متناسب با تقاضا نبود، بایستی بلافاصله واردات داشت و بازار را در اصطلاح بالانس و متعادل کنیم.

نحوه خرید تایر دولتی

وی افزود: در بحث تایر نیز طی چند ماه گذشته، یکی از بسترهایی که در کنار فروش حقیقی، به مجموعه بازار اضافه شد، ایجاد سامانه و فروش به صورت مجاز بود. مشکلی که در این زمینه وجود داشت؛ این بود که به‌تبع زمانیکه مشتری به واحد صنفی مراجعه می‌کرد، بایستی نوع خودرو، نام مالک، شماره شاسی و… در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شد؛ در این راستا در برخی مواقع مشکل اینترنت وجود داشت یا سایت دچار اختلال می‌شد و از این دست موارد که در نهایت سبب می‌شد، ثبت‌نام مشتری تکمیل نشود.

امیدوار تصریح کرد: همین موضوع سبب ایجاد صف برای خرید می‌شد که بُعد روانی اجتماعی خوبی هم نداشت؛ بر همین اساس اتفاق خوبی که افتاد، این بود که مشتری در سامانه جامع تجارت، پیش ثبت‌نامی را بر اساس مشخصات فردی، کارت خودرو و نوع درخواستی که دارند، ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت می‌کنند. پس از دریافت کد رهگیری، ظرف پنج روز، مشتری با مراجعه به واحدهای صنفی که کالا را موجود داشته باشد و بتواند عرضه کند، تایر خود را دریافت کند.

وی در رابطه با محدودیت‌ها و شرایط ثبت‌نام، اظهار کرد: ثبت‌نام اولیه، شرایطی دارد و این پیش ثبت‌نام شخص می‌کند که مشتری بر اساس نوع خودرویی که دارد، در سال تا چه میزان می‌تواند لاستیک خریداری کند، سپس طبق سهمیه‌ای که دارد، می‌تواند از واحد صنفی، تایر خود را خریداری کند. زمانی مشتری می‌تواند، هر زمان که خواست، می‌تواند تایر خریداری کند که با میزان تقاضا، تولید هم داشته باشیم.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در برخی سایز تایرها، همچون ۱۳ و ۱۴، از این جهت که مصرف و تقاضا بالاست، برخی از واحدهای عرضه‌کننده، موجودی ندارند. از سوی دیگر برای سایز ۱۵ به بالا که مصرف کمتری دارد، واحد صنفی عرضه‌کننده، با مشکل رسوب کالا مواجه است؛ فلذا بر همین اساس است که ثبت‌نام بر اساس سایزهای قابل عرضه و نیاز مشتری، موضوعیت پیدا کرد.

امیدوار خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی مجموعه اصناف ایران و اتحادیه‌ها، درخواست‌ها یا فروش‌های اجباری برخی تولیدکنندگان است که می‌گویند اگر سایز ۱۳ و ۱۴ خریداری می‌شود، بایستی دیگر سایزها را هم خرید.

وی در رابطه با تفاوت این مدل خرید با ثبت‌نام به شیوه‌های قبلی، گفت: پیش‌تر ثبت‌نام صورت می‌گرفت اما گاهاً، واحد صنفی موجود نداشت؛ در حال حاضر مشتری می‌تواند حتی برند تایر مورد نیاز خود را هم براساس موجودی‌ها انتخاب کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: پس از بررسی و ارزیابی تولیدکنندگان از میزان نیاز مصرف‌کننده و بازار، چنانچه امکان پاسخگویی مکفی را ندارند، ما به عنوان متولی بازار در بخش در اتاق اصناف این توانایی را داریم که بلافاصله واردات داشته باشیم تا تعادل بازار حفظ شود. از این جهت به سمت فروش سامانه رفتیم که نتوانسته بودیم نظام عرضه و تقاضا را درست کنیم.