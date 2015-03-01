۳۸۰ هزار اصله نهال رایگان در خراسان شمالی توزیع می شود

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که پانزدهم تا بیست و یکم اسفندماه به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است، افزود: به این مناسبت افزون بر ۳۸۰ هزار اصله نهال رایگان برای غرس در اختیار شهرندان گذاشته می شود.

وی با بیان این که این تعداد نهال در راستای جلب مشارکت شهروندان، ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی توزیع و غرس می شود، اضافه کرد: نهال های مزبور در قالب طرح ملی نهضت سبز بین مردم و ادارات و نهادهای سطح استان و نیز در صورت تأمین اعتبار برای جنگ کاری دولتی توزیع و غرس می شود.

صابری گفت: نهال های پیش بینی شده برای توزیع و غرس در هفته منابع طبیعی شامل گونه های سرو، زبان گنجشک، کاج، افرا، عرعر، ارس، داغداغان، ارغوان و ... است.

وی از همه مردم و نیز مراکز اداری و آموزشی خراسان شمالی خواست تا با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به دریافت این نهال های رایگان و غرس آنها اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی غرس درخت در محوطه دانشگاه دولتی بجنورد با حضور مسئولان استانی، غرس درخت در شهرستان ها با حضور معاونان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سخنرانی در مورد اهمیت درختخ در مدارس توسط کارشناسان منابع طبیعی، برگزاری برنامه پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته منابع طبیعی، نشست با ائمه جمعه، برگزاری مسابقات ورزشی، بازدید از پروژه های آبخیزداری و ... را از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی در استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است كه از اين وسعت یک میلیون و ۴۱۴ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار و ۶۳۶ هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار نيز جنگل است.