به گزارش خبرنگار مهر، برای بسیاری از ما اسفندماه فارغ از بوی بهار و گرد و خاک خانه‌تکانی یادآور هفته درختکاری و کاشت نهال و شعر "به دست خود درختی می‌نشانم" عباس یمینی شریف است که سال‌ها پیش در کتاب فارسی سال سوم ابتدایی خوانده ایم.

از آن زمان تاکنون سال ها و اسفندماه های زیادی گذشته و آنان که درس درختکاری را خوب آموخته‌اند از این فرصت بهره جسته و درختی نشانده‌اند، درخت دوستی که کام دل به بار می آورد، دوستی انسان و طبیعت، رفاقت آدمی و سبزینه و این گونه بوده که اسفندگان از گذشته های دور تاکنون همواره ماه دوستی با مادر زمین و سبزی ها بوده است.

و چه نیک است که در میانه این ماه روز جهانی درختکاری و هفته منابع طبیعی قرار دارد، موعدی که در آن هر کس هر تعدادی که می‌تواند و یارای نگهداری و تیمار آن را دارد؛ نهال می‌کارد و سهم خود در ایجاد فردایی سبزتر و روشن‌تر را ادا می‌کند.

در خراسان شمالی، استان باب الرضا(ع) گنجینه فرهنگ‌ها نیز همه ساله در این ایام هزاران اصله نهال غرس می‌شود، در این استان با وجود آن که هر از چند گاهی به قول سعدی شیرازی آسمان بر زمین بخیل می شود و به تبع آن زرع و نخیل لب تر نمی کنند، اما این مردم دوست دار طبیعت همچنان امیدوار دست از تلاش سبز خود بر نمی‌دارند؛ نهال می‌کارند و به این امید که درخت آنها کم کم برگ و باری آرد و بر سر خود شاخساری سازد، آن را تیمار کرده و آبیاری می کنند.

امسال در این استان قرار است بیش از 900 هزار اصله نهال با مشارکت دستگاه‌های مختلف برای غرس در اسفند ماه و اوایل بهار توزیع شود، نهال‌های مثمر و غیرمثمری که اگر آن گونه که باید و شاید نگهداری و محافظت شوند بی گمان چند سالی دیگر خانه سبز خراسان شمالی آبادتر و دل نوازتر می‌شود.

400 هزار اصله نهال رایگان در خراسان شمالی توزیع می شود

در اسفند ماه امسال اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی افزون بر 400 هزار اصله نهال رایگان را برای کاشت در اختیار مردم این استان قرار می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب می گوید که اکنون ۴۰۰ هزار اصله نهال برای غرس در عرصه‌های منابع طبیعی این استان آماده توزیع است.

موسی صابری اضافه می‌کند: این نهال‌ها که در هفته منابع طبیعی به صورت رایگان توزیع می شود؛ شامل گونه‌های جنگلی، مرتعی و بیابانی و متناسب با شرایط آب و هوایی خراسان شمالی هستند.

به گفته وی نهال گونه هایی چون کاج، صنوبر، سرو خمره ای، افرا و زبان گنجشک برای توسعه فضای سبز شهری و نهال‌های گونه‌هایی چون ارس، ارغوان، داغداغان، زرشک، سیاه تلو و ... نیز برای غرس در مناطق جنگلی استان مهیا شده است.

صابری اضافه می‌کند: همچنین برای توسعه جنگل کاری در مناطق بیابانی استان نیز نهال گونه هایی نظیر آتریپلکس، تاغ و قره داغ آماده شده اند که بر اساس برنامه در مناطق بیابانی خراسان شمالی در قالب طرح های بیابان زدایی و اجرای بادشکن غرس می شوند.

وی عنوان می کند: علاوه بر این به منظور اجرای طرح های زارعت چوب، نهال های صنوبر نیز برای غرس در حواشی باغ ها و رودخانه ها توزیع می شود.

400 هزار نهال مثمر در خراسان شمالی توزیع می شود

علاوه‌بر توزیع 400 هزار اصله نهال غیرمثمر جنگلی، مرتعی و بیابانی در اسفند ماه امسال که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی انجام می شود؛ سازمان جهاد کشاورزی استان نیز افزون بر 400 هزار اصله نهال مثمر و باغی شناسه دار را در بین کشاورزان توزیع می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاوزی خراسان شمالی در این زمینه می گوید که 407 هزار اصله نهال شناسه دار برای توزیع در بین کشاورزان استان مهیا شده است.

خداداد عابدی می گوید: امسال بیش از 856 هزار اصله نهال باغی و مثمر در هشت نهالستان خراسان شمالی تولید شده که از این تعداد 407 هزار اصله بعد از تایید بهداشتی و اصالت، شناسه دار شده و در بین کشاورزان توزیع می شود.

وی این نهال را شامل گونه‌های سیب پایه رویشی، گلابی، بادام، زردآلو، گیلاس، آلبالو، پسته، انار، زیتون و... ذکر و اظهار می‌کند: به کشاورزانی که نهال‌های مزبور را از مراکز معرفی شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان خریداری کنند، یارانه نهال تعلق می گیرد.

عابدی می‌گوید: امسال برای نخستین بار در استان یارانه تنها به نهال های شناسه دار و مورد تائید نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تعلق می گیرد و به همین دلیل هم کشاورزان استان سعی کنند حتما از این نهال های شناسه دار خرید کنند.

شهرداری های خراسان شمالی 100 هزار نهال می کارند

در هفته درختکاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری های مختلف خراسان شمالی نیز اقدام به کاشت درخت در معابر، خیابان ها و بولوارها می کنند و علاوه بر این شهرداری هر کدام از شهرهای استان نیز چندین هزار اصله نهال را به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می دهند.

در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی امسال سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 50 هزار اصله نهال غیرمثمر شامل گونه های زبان گنجشک، افرا، اقاقیا، زیتون تلخ، بید، چنار، کاج و سرو خمره ای را می کارد و 10 هزار اصله نهال نیز به صورت رایگان در بین شهروندان توزیع می شود.

عباسعلی مهماندوست، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب می گوید: به زودی و با مساعد شدن نسبی شرایط جوی، کاشت چندین هزار اصله نهال شامل نهال های توت زینتی و چنار در خیابان ها، معابر و بولوارهای سطح شهر بجنورد آغاز می شود.

وی اضافه می کند: همه نهال های مزبور در نهالستان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد تولید شده و علاوه بر سازگاری با شرایط آب و هوایی منطقه، در برابر آفات و بیماری ها هم مقاومت خوبی دارند.

علاوه بر بجنورد، شهرداری دیگر شهرهای خراسان شمالی نیز در هفته درختکاری و منابع طبیعی هزاران اصله نهال را می کارند و چندین هزار اصله نهال را نیز به صورت رایگان برای کاشت در اختیار شهروندان قرار می دهند.

امسال هر فرد خراسان شمالی یک نهال می‌کارد

استان خراسان شمالی 867 هزار نفر جمعیت دارد و بر اساس اعلام دستگاه های مختلف اعم از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شهرداری های استان، امسال در خراسان شمالی افزون بر 900 هزار اصله نهال توزیع و غرس می شود.

به بیانی دیگر امسال تقریبا هر فرد خراسان شمالی یک اصله نهال می کارد، نهال هایی که اگر برومند شوند و به برگ و باری بنشینند، بی گمان فردایی سبزتر در انتظار استان گنجینه فرهنگ ها خواهد بود.