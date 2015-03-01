محتوای 29 درصد پیامک ها طنز است/ پیامکها تهدیدکننده زبان نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی پیامک و زبان فارسی به همت نشریه انشا و نویسندگی و با همت مجله انشا و نویسندگی و حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با حضور جمعی از صاحب نظران زبان و ادبیات فارسی و نیز ارتباطات و فناوری های نوین عصرامروز یکشنبه 10 اسفند در اندیشگاه کتابخانه فرهنگ ملی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر حسن ذوالفقاری مدیر گروه آموزش زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یک سخنرانی با عنوان پیامک نویسی، آسیب ها و راهکارها گفت: امروز ابزار انتقال پیامک تنها موبایل نیست بلکه شبکه های اجتماعی نقش مهمی در این نقل و انتقال دارند. به هر حال باید پیامک را به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفت و ضمن برطرف کردن آسیب های این حوزه به بهبود وضعیت پیامک نویسی کمک کرد.

وی پیامک را گونه ای از گویش های اجتماعی از رده زبان های ساختگی عنوان کرد که می تواند به تقویت زبان کمک کند و یادآور شد: امروزه شبکه هایی مانند وایبر، واتس آپ و لاین رشد زبان پیامکی را سرعت بخشیده اند.

ذوالفقاری مدیر گروه آموزش زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: زبان پیامک های جوانان گفتمان خاص خود را دارد؛ پیامک ها به دو نوع نوشته می شوند زبان معیار و زبان غیر معیار و ما نگران پیامک های دسته دوم هستیم.

ذوالفقاری با بیان اینکه اولین پیامک در ایران در سال 1373 ارسال شده و پیامک نویسی در حال حاضر بیستمین سال عمر خود را در ایران سپری می کند گفت: نتایج یک تحقیق نشان می دهد که تنها 2 درصد پیامک ها در ایران به طور صد درصد به زبان انگلیسی نوشته می شود. همچنین محتوای 29 درصد پیامک ها در ایران طنز است و بیشتر هم از سوی پسران ارسال می شود.

این استاد زبان و ادبیات فارسی با ابراز نگرانی از راهیابی زبان پیامکی به نگارش های رسمی لزوم استانداردسازی و تدوین اصول نگارش پیامک نویسی، آموزش درست نویسی در پیامک نگاری، زمینه سازی برای کاربرد درست خط فارسی در فضای مجازی را به عنوان راههایی در جهت کاهش تهدید های این عرصه یادآور شد.

در ادامه محمدرضا سنگری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یک سخنرانی با عنوان پیامک گونه ای انشا است، گفت: معمولا ما بعد از ورود پدیده های جدید و بویژه تکنولوژی های نوین به جامعه، دچار یک هراس بزرگ می شویم گفت: در خصوص پیامک ها باید گفت که آنها انشا را به میان مردم آورده اند و اگر آنها را از منظر ادبی بررسی کنیم، در خواهیم یافت که امروز شاهد یک ادبیات فراگیر در جامعه هستیم.

وی با بیان اینکه پیامک ها شاخه های گوناگونی دارند و در حال رقم زدن یک خط تازه هستند افزود: پیامک ها همچنین ساخت های تازه و ادبیات تازه ای را با خود می آورند. آنها گاهی اوقات تلفیقی هستند از شعر و نثر و گاهی اوقات نظام زبانی را به هم می ریزند با این حال باید اذعان کرد که تفکرآمیخته ترین انشاها در پیامک ها متبلور می شود.

سنگری گفت: پیامک ها به صورت کوتاه و تاثیرگذار بودن به سرعت به حافظه سپرده می شوند همچنین فهم طنز در پیامک ها بسیار زیاد است و البته سهم شعر هم کمتر از نثر نیست.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، پیامک ها در حال حاضر در حال تقویت زبان فارسی هستند و لذا می توانند ابزار مناسبی برای تیین و تحلیل روانشناسانه و جامعه شناسانه نسل جوان امروز باشند.